La crise des opioïdes frappe de plus en plus fort au N.-B.

La crise des opioïdes n’affecte pas que l’Ouest du pays. C’est d’ailleurs au Nouveau-Brunswick que la plus forte augmentation d’hospitalisations en lien avec la consommation de cette drogue a été observée.

Les opioïdes sont des médicaments qui peuvent être prescrits par un médecin pour aider à apaiser la douleur, comme la morphine et le fentanyl. Ces substances peuvent facilement entraîner une dépendance et la mort lorsqu’ils ne sont pas utilisées sous la supervision d’un médecin.

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a dévoilé jeudi un rapport qui renferme des données alarmantes sur la consommation d’opioïdes au pays. On y apprend que le Nouveau-Brunswick a un taux d’hospitalisation lié aux opioïdes de 17,8 par 100 000 habitants.

La moyenne nationale est de 15,5 hospitalisations par 100 000 habitants.

Si le Nouveau-Brunswick est loin d’avoir le taux le plus élevé aux pays – la palme revient aux territoires (34,5) et à la Colombie-Britannique (25) – c’est chez nous que cette statistique a le plus augmenté au cours des dernières années. Dans plusieurs provinces elle n’a haussé que d’un point à peine. Au Nouveau-Brunswick, le taux d’hospitalisations a grimpé de 3,6 par 100 000 habitants de 2015-2016 à 2016-2017.

En Colombie-Britannique, l’augmentation du taux d’hospitalisation en raison d’une intoxication aux opioïdes n’a été que de 1,6. En Atlantique, en Nouvelle-Écosse la hausse a été de 1,3 et à l’Île-du-Prince-Édouard de 1,4.

À l’exception de la Saskatchewan, les hospitalisations en raison d’une surconsommation intentionnelle ou non ont augmenté partout au pays selon les données de l’institut.

«Je pense que ce que les données nous démontrent clairement est que la crise des opioïdes s’aggrave au pays. Donc, on constate qu’il y a des augmentations des taux d’hospitalisation vraiment partout au Canada. Ces augmentations sont plus importantes au cours des deux ou trois dernières années, et ce, à travers le pays. Par contre, la situation reste plus dramatique dans l’Ouest et dans le Nord du pays», a précisé la chercheuse principale à l’ICIS, Christina Lawand .

En 2016-2017, il y a eu 24,3 hospitalisations par 100 000 habitants en raison d’une intoxication aux opioïdes à Moncton. Le taux à Saint-Jean est de 26,3. Les grands centres urbains du Nouveau-Brunswick font un peu bande à part puisque les statistiques sont généralement plus élevées en milieu rural d’après l’ICIS.

«Les grandes villes comme Vancouver, Montréal et Toronto sont moins affectées que les municipalités dans les régions rurales de ces provinces respectives. Je dirais que la situation au Nouveau-Brunswick est assez particulière. Ce sont dans les grandes villes de Moncton et de Saint-Jean qu’on a des taux beaucoup plus élevés que dans le reste de la province. Par contre ce sont des régions métropolitaines qui peuvent contenir des milieux un peu plus ruraux», a expliqué Mme Lawand.

Les milieux plus ruraux semblent être plus affectés par la crise, à quelques exceptions près, pour plusieurs raisons, dont le manque de services de première ligne.

«On pense que c’est parce qu’il y a moins d’infrastructure en place pour contrer le problème. Par exemple, une stratégie de première ligne est l’accès au naloxone est plus difficile ou que ça prend plus de temps. Peut-être qu’il y aussi moins de programmes qui viennent en aide aux personnes vulnérables et aux toxicomanes par exemple. Il y a donc plusieurs facteurs qui peuvent expliquer que dans les régions rurales, c’est devenu un problème», note la chercheuse.

Pourquoi l’épidémie des intoxications aux opioïdes se répand-elle comme une traînée de poudre au pays et comment a-t-elle commencé? Le problème remonte jusqu’aux médecins.

«Ce qu’on constate sur le terrain, c’est que c’est une crise qui a commencé, il y a une dizaine d’années, d’un problème de surprescription de médicament. Ç’a créé des dépendances au sein de la population. Il y a un marché de prescriptions légales qui a dévié sur le marché noir et ensuite, lorsqu’on a tenté de resserrer la vis sur le marché légal, il y a eu un essor du marché illicite d’opioïdes».

«On parle de produits vendus à un prix très abordable et qui sont facilement accessibles, surtout pour les gens qui ont peu de moyens. Ce sont aussi des produits qui sont très puissants et toxiques. Je pense ce qu’on voit avec les chiffres des hospitalisations, ce sont ces deux problèmes en même temps»,a analysé la chercheuse de l’ICIS.

La majorité des surdoses d’opioïdes au Canada sont accidentelles, parfois attribuées à une erreur de posologie. Par contre, une grande partie des utilisateurs prennent cette drogue avec l’intention de se faire du mal et même dans le but de s’enlever la vie.

«Je pense que ce qui est troublant avec les chiffres, c’est que 30% des hospitalisations sont liées à un usage intentionnel. Ça veut dire qu’on tentait de se blesser. Ça part d’un lien très important entre les narcotiques et la santé mentale».

En fait, selon les données de l’ICIS, 45% des jeunes hospitalisés en raison d’une surdose souffrent d’un problème de santé mentale comme des troubles d’anxiété ou de dépression.

Gracieuseté: ICIS

Taux d’hospitalisation liés à une intoxication aux opioïdes

Nouveau-Brunswick : 17,8

Terre-Neuve-et-Labrador : 11,3

Île-du-Prince-Édouard : 16,6

Nouvelle-Écosse : 11,0

Québec : 9,4

Ontario : 13,8

Manitoba : 10,8

Saskatchewan : 21,7

Alberta : 23,1

Colombie-Britannique : 25

Territoires : 34,5

Canada : 15,5

*par 100 000 habitants