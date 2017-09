Opioïdes: les médecins préoccupés par l’ampleur du problème

Le Nouveau-Brunswick et ses médecins surveillent de près l’évolution de la crise des opioïdes et ont mis de l’avant plusieurs initiatives.

«C’est un problème très complexe qui nécessite aussi des solutions très complexes», a indiqué la médecin-hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russel.

Un groupe de travail a entre autres été créé avec plusieurs partenaires du domaine de la santé, incluant Ambulance NB et le bureau de la médecin-hygiéniste en chef.

L’information des rapports d’autopsie est maintenant véhiculée plus rapidement et un programme de surveillance des prescriptions a aussi été implanté. Le guide national de prescriptions des opioïdes a également été mis à jour.

Si beaucoup de choses sont faites en arrière-scène, il faudra patienter avant de voir des résultats. La Colombie-Britannique en est l’exemple parfait.

«On a vu en Colombie-Britannique qu’ils ont commencé à travailler sur le problème dès qu’ils ont remarqué qu’il en avait un. Les nombres de décès et de surdoses continuent à augmenter malgré les initiatives mises en place. Il faut examiner tout ce qui peut contribuer à régler le problème et certaines de ces choses vont prendre plusieurs années avant qu’on puisse voir des changements», a indiqué la Dre Russell à l’Acadie Nouvelle.

La Société médicale du N.-B. qui représente tous les médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick garde aussi un œil sur la situation.

«Les médecins du Nouveau-Brunswick sont très préoccupés par l’impact croissant des opioïdes sur la population et sur le système de soins de santé. L’augmentation des taux d’hospitalisation en raison d’un empoisonnement aux opioïdes au Nouveau-Brunswick, qui sont les plus élevés au Canada atlantique, démontre clairement que cet enjeu ne se limite plus à l’Ouest canadien», a avancé le Dr Dharm Singh, président désigné de la société médicale.

L’organisme se dit satisfait des mesures prises par le ministère de la Santé jusqu’à présent et accueille favorablement la création du programme de surveillance des ordonnances.

«Ce programme présentera des avertissements et des outils aux prescripteurs et aux pharmaciens en temps réel afin d’appuyer la prescription et l’utilisation appropriées des médicaments surveillés, d’aider à prévenir les méfaits et d’aider à identifier les patients qui pourraient être à risque de dépendance», a expliqué le Dr Singh.

Tous ces efforts ne porteront pas leur fruit si les autorités ne s’attaquent pas au marché illicite des opioïdes et du fentanyl illégal, reconnaît l’organisme porte-parole des médecins.

«Des représentants de la Santé publique, des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi et des professionnels médicaux devront continuer de travailler ensemble pour relever ce défi croissant», a conclu le président de la société médicale.

Cet été le gouvernement provincial étudiait aussi la possibilité d’offrir gratuitement la naloxone, le médicament qui permet de renverser les effets d’une surdose d’opioïdes, aux gens les plus dans le besoin de la province.

Ambulance NB a par ailleurs de la naloxone dans ses véhicules depuis la création du service. Son protocole d’utilisation a été mis à jour afin de mieux refléter la nouvelle réalité. Vingt-neuf victimes au N.-B. depuis 2016

Plus de 2800 personnes sont mortes au Canada en 2016 après avoir consommé des opioïdes. Au Nouveau-Brunswick, ils sont 29 à avoir perdu la vie durant la même période.

Les victimes des opioïdes au Nouveau-Brunswick sont des adultes. Plus de 55% d’entre elles étaient âgées de 40 à 59 ans. Le portrait est similaire au niveau national alors que plus de 42% des personnes décédées se situaient dans la même tranche d’âge.

En Nouvelle-Écosse, 53 personnes ont perdu la vie après avoir consommé des opioïdes.

Le fentanyl, souvent pointé du doigt dans la crise des opioïdes, a été responsable de la mort de quatre personnes en 2016 et jusqu’à présent en 2017 il a fait quatre autres victimes entre janvier et mars.

En Colombie-Britannique, où le drame est beaucoup plus grand, 656 personnes sont décédées d’une surdose liée au fentanyl. De janvier à mars 2017, cette drogue avait déjà fait 310 morts, plus que le double comparativement à la même période en 2016.

Ces données ont été dévoilées par la nouvelle ministre de la Santé fédérale, Ginette Petitpas Taylor, jeudi après-midi. Elles serviront, selon elle, à mieux comprendre la situation au pays.

«Nous avons maintenant un portrait national de la crise des opioïdes qui comprend des détails à propos des individus les plus affectés par cette crise. C’est un problème complexe pour la santé et la société qui requiert une intervention collective exhaustive qui mise sur la compassion et est fondée sur des données probantes», a expliqué la ministre sur les réseaux sociaux.

Les hommes semblent particulièrement plus affectés par cette crise alors que 73% des victimes d’une surdose d’opioïde au pays sont de sexe masculin.