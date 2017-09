Un ours noir abattu dans un quartier résidentiel de Moncton

Un ours noir a causé tout un émoi jeudi matin, à Moncton. L’animal s’est baladé dans un quartier résidentiel près d’une école, sautant les clôtures, avant d’être abattu à bout portant par un policier.

Il était 8h30 quand les premiers appels 911 ont commencé à affluer au poste de police du détachement de Codiac.

«Les gens disaient qu’il y avait un ours dans le voisinage. Nous avons tout de suite envoyé des agents pendant que nous contactions un garde forestier», indique Mario Fortin, sergent d’état-major.

Une fois sur les lieux, les agents ont tenté de coincer l’animal dans une cour arrière, mais celui-ci s’est mis à escalader la clôture.

Il a perdu pied, puis il est tombé. C’est alors qu’un agent a pris la décision de décharger son arme sur l’animal. Deux coups de feu ont été tirés: le premier dans son dos près de l’épaule, le deuxième par compassion, pour s’assurer qu’il ne souffre pas, explique Mario Fortin.

L’animal a été abattu au coin du chemin Shediac et de la rue Vista, à quelques coins de rue d’une école primaire.

«C’est certains qu’on aurait préféré qu’il retourne tranquillement dans la forêt, mais il fallait agir. Les policiers ne trainent pas de tranquillisant avec eux et leurs pistolets ne sont pas adaptés pour ce genre de cible. Notre priorité demeure la sécurité du public.»

Ce type d’incident arrive au moins une fois par année dans la région, explique Charles Comeau, un garde forestier du ministère du Développement de l’énergie et des ressources.

Pas plus tard que la veille, un ours noir s’est introduit dans l’enceinte de la ville de Riverview, au sud de Moncton. Heureusement, les agents de la GRC et les gardes forestiers sont parvenus à le chasser vers la grande forêt qui entoure les limites de la ville sans avoir à l’abattre.

Ce n’était toutefois pas possible cette fois-ci, dit-il.

«Pour se retrouver où il était, l’ours a dû se promener longtemps. Il s’est perdu et il tentait de retrouver son chemin. C’est malheureux, mais je crois que les agents de la GRC ont pris la bonne décision compte tenu de la situation.»

Il conseille à toute personne qui aperçoit un ours dans sa cour arrière de contacter immédiatement les services d’urgences.

«Il ne faut surtout pas l’approcher ou tenter de le prendre en photo, ça risque de l’agiter. Un animal coincé qui se sent en danger peut attaquer et devenir violent. Il faut garder ses distances et rester à l’intérieur.»

La dépouille de l’animal a été rapatriée par le ministère du Développement de l’énergie et des ressources pour quelques analyses, puis elle sera déposée sur les terres de la couronne pour laisser libre cours à la nature.