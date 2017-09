Pensez frais: des fruits et des légumes bon marché

Le programme Pensez frais, qui permet aux consommateurs d’acheter des fruits et des légumes à bon marché, est en préparation dans la région Chaleur.

Une fois par mois, les gens qui adhéreront au programme pourront ramasser leur sac de produits frais à un point de distribution qu’il reste à déterminer.

«Il va y avoir des sacs à 10$ et à 20$. Si les gens achètent un sac à 20$, on estime que la valeur réel s’élève à 40$. Quand on sait que les fruits et les légumes sont très chers, ce sera l’occasion pour plusieurs d’en manger plus», fait remarquer Julie Synnott, la coordinatrice du Réseau d’inclusion communautaire Chaleur, dont l’organisme chapeaute le projet, en collaboration avec le service du mieux-être Chaleur.

L’initiative a déjà fait ses preuves dans d’autres régions de la province. Lors d’une session d’information à Bathurst, la semaine dernière, des responsables du concept à Fredericton et à Miramichi ont partagé leur expérience à la quarantaine de personnes présentes.

La réponse de la communauté est un signal fort pour le Réseau d’inclusion communautaire Chaleur.

«Nous avons démarré un groupe qui s’appelle le comité d’alimentation saine. Avec les consultations publiques qui ont été faites dans les dernières années, il a été révélé que la sécurité alimentaire devait être abordée dans notre région. Et un des volets est d’avoir accès à de la nourriture saine à longueur d’année», explique Mme Synnott.

La formule, qui est simple, est de réunir de nombreux acheteurs pour obtenir de meilleurs prix.

«En mettant l’argent ensemble, nous serons capables de faire appel à un grossiste qui va nous fournir une fois par mois. C’est un projet inclusif parce que ça permet à ceux qui ont moins les moyens de bien se nourrir et c’est aussi une opportunité pour les acheteurs qui veulent avoir un bon rabais.»

«N’importe qui peut participer à l’initiative. En fait, plus les gens vont s’y joindre, le pouvoir d’achat sera grand», soutient Mme Synnott.

Les protagonistes ont dans leur mire février pour démarrer le concept Pensez frais.

«Nous continuons à tâter le pouls de la population pour voir s’il y a un intérêt. Jusqu’à présent, la réponse est magnifique. Nous avons approché pleins de gens dans la grande région Chaleur. Nous avons même des gens qui sont prêts à embarquer pour assurer la partie bénévolat, nécessaire pour empaqueter les produits frais une fois par mois», précise Julie Synnott.

Le groupe veut développer un partenariat avec l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire, afin que les personnes à besoins spéciaux deviennent bénévoles et membres.

«Aussi, nous visons une collaboration avec les banques alimentaires. La beauté du projet est qu’il est global. Nous voyons aussi l’intérêt des écoles et de personnes âgées à faire du bénévolat.»

La prochaine rencontre, fixée au 18 septembre, servira à définir les prochaines étapes.

Des repas frais prêts à cuisiner… et livrer à la maison

L’art culinaire simplifié gagne en popularité, avec des repas frais prêts à cuisiner livrés à domicile de manière hebdomadaire.

Cette formule rejoint les personnes seules ou les familles qui veulent déguster des mets variés, équilibrés, sans passer des heures derrière le fourneau.

France Savoie, de Beresford, a découvert ce concept l’hiver dernier, via les médias sociaux. Manquant souvent d’inspiration pour des recettes diversifiées, elle a tenté l’expérience avec le Marché Goodfood, dont le siège social est à Montréal, et plus récemment, avec Chefs Plate, à Toronto.

Elle commande des choix de repas en ligne, où le temps de cuisson est indiqué, ainsi que les calories et les apports nutritifs. Tous les ingrédients arrivent dans un emballage réfrigéré. Mme Savoie est conquise par cette façon de se nourrir.

«Tout est super frais. La qualité est excellente. En plus, il n’y a pas de pertes parce que les portions sont bien calculées. Tu as la recette sur une fiche et en général, ça prend environ 30 minutes pour la préparation et la cuisson du repas, donc c’est quand même assez vite. Parfois, ça peut prendre 45 minutes, mais c’est plutôt rare», détaille-t-elle.

«Il y a aussi beaucoup de repas ethniques, que ce soit indien ou asiatique. C’est plaisant. Si ça prend des ingrédients spéciaux, ils t’envoient la dose exacte. Tu n’as pas besoin de courir à l’épicerie pour en acheter en grandes quantités, si même tu peux en trouver. La dernière fois, ils m’ont envoyé de la canne à sucre ou encore des tiges de citronnelle», dit-elle.

Les compagnies qui offrent ce service sont flexibles pour les commandes d’une semaine à l’autre.

«Une semaine, tu peux prendre le format familial. La semaine suivante, tu peux avoir les portions pour deux ou le repas classique. Je veux aussi dire que je n’ai jamais vu la même recette deux fois depuis le début de l’année que nous commandons. C’est vraiment agréable parce que ce sont toujours des nouvelles idées», exprime la mère de famille.

Il est aussi possible de sauter une semaine ou de résilier son abonnement à tout moment. Les prix sont assez abordables. Une famille de quatre personnes peut s’en tirer avec un repas compris entre 35 et 40$.