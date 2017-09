Restigouche: une motocycliste perd la vie dans un accident

La GRC de Campbellton confirme le décès d’un homme âgé de 37 ans de la région de Val-d’Amour à la suite d’une collision mortelle survenue mercredi à Eel River Crossing.

La victime, qui conduisait alors une motocyclette, a heurté violemment un véhicule de réfrigération. L’accident s’est produit vers 17h15 sur la route principale, entre les rues Welch et Arsenault.

«Selon les premières constatations, le motocycliste venait de terminer une manœuvre de dépassement sur un autre véhicule. Il retournait dans sa voie lorsqu’il est entré en collision avec le camion de réfrigération qui sortait d’un stationnement et qui s’apprêtait à s’engager sur la route», explique le sergent René Labbé de la GRC de Campbellton.

Les spécialistes en reconstitution d’accidents ont été dépêchés sur la scène afin d’analyser les causes exactes entourant cet accident.

«À ce stade-ci, il est encore prématuré de mettre en cause la vitesse comme facteur potentiel. Il s’agit peut-être simplement d’une malheureuse distraction. On en saura plus après le passage des spécialistes», ajoute le policier.

Le conducteur de l’autre véhicule impliqué a subi un choc nerveux, mais n’a toutefois pas été blessé.