Alerte Amber: le père de Louka Fredette aurait été aperçu

Près de 20 heures après la disparition de Louka Fredette, âgé de six ans, au nord de Montréal, les recherches se poursuivent pour retracer le jeune garçon pour qui une alerte Amber a été déclenchée jeudi soir.

Le suspect dans cette affaire – qui est le père de l’enfant, Ugo Fredette – aurait été aperçu près de Maniwaki, en Outaouais, à une centaine de kilomètres au nord de Gatineau, vendredi matin entre 8h30 et 10h30, rapporte la Sûreté du Québec (SQ). La force policière provinciale précise que cela ne veut pas dire que l’enfant était avec lui.

Et les policiers sont donc toujours à pied d’oeuvre pour retracer Louka et Ugo Fredette, âgé de 41 ans.

La camionnette qui aurait été conduite par l’homme a été retrouvée dans une halte routière à Lachute, à l’est de Mirabel et de Saint-Jérôme, au cours de la nuit.

La Sûreté du Québec (SQ) a toutefois indiqué qu’il n’y avait personne dans le véhicule, un Ford F250 blanc immatriculé FLK5965.

L’alerte Amber a été déclenchée vers 17h35, jeudi, à Saint-Eustache, à une trentaine de kilomètres à l’est de Lachute. La SQ a depuis déployé de nombreux effectifs pour retrouver le petit garçon.

Parmi les unités mobilisées, on retrouve le service d’identité judiciaire – mandaté pour faire l’expertise du véhicule et trouver des éléments qui pourraient permettre de localiser les deux personnes recherchées – l’unité canine, l’unité d’urgence, un hélicoptère et des plongeurs, car une rivière est à proximité de l’endroit où le Ford blanc a été retrouvé, a précisé vendredi matin Ann Mathieu, sergente aux communications pour la Sûreté du Québec.

« Chaque moment est crucial. Depuis qu’il a été porté disparu, on compte chaque seconde », a déclaré le lieutenant Jason Allard, de la SQ, lors d’un point de presse avec les médias peu avant 9h, vendredi.

« Chaque minute peut être des kilomètres de plus », a insisté le lieutenant.

Mère de Louka retrouvée morte

La mère de Louka, une femme âgée de 41 ans, a été retrouvée morte dans une résidence du boulevard Antoine-Séguin, à Saint-Eustache.

Il s’agit de Véronique Barbe, une mère de quatre enfants, dont trois nés avant son union avec le père de Louka.

« On sait qu’il y a possiblement un lien entre ces deux événements-là », a déclaré M. Allard au sujet de la disparition du garçon et du décès de la femme, soulignant toutefois que les efforts d’enquête sont concentrés pour le moment à tenter de retracer le petit Louka.

La SQ avait originellement indiqué qu’une caméra de surveillance du magasin Walmart de Saint-Eustache avait capté jeudi soir une image de M. Fredette et de son fils. Mais vendredi, la police a rectifié cette information après une analyse plus détaillée des images.

La SQ ne sait pas si M. Fredette est armé, ni s’il est toujours avec son fils vendredi.

« Malgré tous les rappels, il se pourrait qu’ils se trouvent actuellement dans un autre véhicule ou qu’ils se retrouvent au niveau d’une autre municipalité ou même en Ontario, a indiqué M. Allard. On cherche dans toute la province. »

Ugo Fredette mesure 1,79 mètre. Il a déjà travaillé sur le documentaire signé par Stéphan Parent à propos de l’enlèvement de Cédrika Provencher.

Le grand-père de Cédrika lance un appel

Henri Provencher, le grand-père de la fillette et président de la Fondation Cédrika Provencher, l’a directement interpellé sur les réseaux sociaux. Il l’a invité sur Facebook à faire appel « à son coeur de père », en l’invitant à remettre son enfant aux policiers « sans plus tarder ».

« Je pense le connaître un petit peu et je sais que c’est un bonhomme qui a beaucoup de coeur. Alors, je dis: Ugo, prends le temps de réfléchir puis mets ton jeune en sécurité parce qu’un enfant, ça ne mérite pas d’avoir les problèmes des grands », a-t-il lancé en entrevue.

Depuis que l’alerte Amber existe au Québec, tous les enfants ont été retrouvés sains et saufs dans les heures qui ont suivi le signalement de leur disparition, a insisté Pina Arcamone, directrice générale d’Enfants-Retour Québec.

Et cela, en partie grâce aux gens qui sont aux aguets et qui transmettent de l’information à la police, souligne-t-elle.

Les policiers demandent d’ailleurs à quiconque détenant des informations pertinentes de communiquer avec eux en composant le 911.