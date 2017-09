L’incendie du pont d’Inkerman est d’origine suspecte

La GRC sollicite l’aide du public afin d’obtenir de plus amples renseignements concernant l’incendie d’un pont à Inkerman, qui serait d’origine suspecte.

Jeudi, vers 15 h 15, la GRC et des pompiers de la région se sont rendus sur la rue du Moulin où un incendie a complètement détruit un pont piétonnier en bois long d’un kilomètre qui fait partie du réseau de sentiers du Nouveau-Brunswick et est utilisé par les marcheurs, les cyclistes et les conducteurs de VTT et de motoneiges.

L’enquête se poursuit en collaboration avec le prévôt des incendies.

Quiconque a de l’information sur cet incendie est prié de communiquer avec la GRC au 506-726-5222. Pour conserver l’anonymat, il est possible de communiquer avec Échec au crime au 1­‑800‑222‑8477, par Internet à www.crimenb.ca, ou en envoyant un texto (TIP212 + message) à « CRIMES » (274637).