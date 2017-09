Le Nouveau-Brunswick lorgne du côté de l’Afrique

Une délégation du Nouveau-Brunswick menée par la ministre du Développement économique, Francine Landry, prendra part sous peu au 8e Forum Afrique Expansion.

L’évènement, qui se tiendra à Montréal les 2 et 3 octobre, devrait accueillir sous un même toit plus de 500 investisseurs, entrepreneurs et décideurs africains et canadiens.

Accompagnée d’une demi-douzaine d’entreprises de la province, la députée de la circonscription de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston entend profiter de l’occasion afin de nouer des partenariats et discuter des opportunités d’affaires en Afrique.

«L’Afrique est un marché qui est en plein développement et qui intéresse plusieurs de nos entreprises d’ici. On n’a qu’à regarder des pays comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal, où le produit intérieur brut croît de 8-9% par année», affirme Francine Landry.

La ministre participera également en tant que panéliste à un petit déjeuner rencontre qui traitera de l’inclusion économique des femmes dans l’espace francophone.

Francine Landry sera pour l’occasion aux côtés d’une vingtaine de femmes d’influence dont la vice-première ministre du Québec, Lise Thériault et l’ex-vice-première ministre du Canada, Sheila Copps.

«On peut apporter aux femmes africaines des exemples de succès de chez nous afin d’aider à les inclure un peu plus dans l’économie africaine», explique-t-elle.

L’Afrique ne constitue pas un mystère pour la ministre du Développement économique qui a eu l’occasion à plusieurs reprises de visiter le continent qui est considéré comme le berceau de l’humanité.

«L’Afrique est partie prenante de notre stratégie d’immigration francophone, on met beaucoup d’efforts là-dessus», a indiqué Francine Landry.

La ministre souligne l’attrait de l’université de Moncton auprès des étudiants africains afin d’illustrer les nombreuses possibilités de partenariat entre le Nouveau-Brunswick et l’Afrique.

«Ce forum permettra également le jumelage d’entreprises d’ici et des entreprises africaines, l’échange d’expertises et la promotion du Nouveau-Brunswick comme destination touristique», a ajouté Francine Landry, tout en affirmant que l’Afrique constitue une réponse au manque d’immigrants francophones dans la province.

C’est le Maroc qui sera surtout à l’honneur durant le Forum Afrique Expansion. Considéré comme l’une des économies les plus attrayantes de l’Afrique, la journée du 3 octobre lui sera consacrée et devrait permettre la découverte des ressources et possibilités en matière d’exportation et d’investissement dans ce pays.

«C’est maintenant qu’il faut investir en Afrique. Avec une des croissances les plus fortes au monde et des richesses variées, le continent africain a beaucoup à offrir, et le Forum est la destination par excellence pour mieux connaître la réalité africaine et les occasions d’affaires à ne pas manquer», a pour sa part souligné Amina Gerba, la présidente et instigatrice de l’évènement.