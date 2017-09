Des parcs et des attractions touristiques prolongeront leur saison

Certains parcs provinciaux et attractions touristiques de la province prolongent leur saison jusqu’à la longue fin de semaine d’octobre.

Selon le gouvernement, ce changement vise à mettre l’accent sur le tourisme en tant que moteur économique de la province et à répondre à la demande croissante de ce qu’il est convenu d’appeler la «saison intermédiaire».

La croissance du marché des croisières à Saint-Jean est à l’origine d’une demande d’excursions pendant l’automne dans toute la région de Fundy. Septembre et octobre sont une haute saison pour les ports d’escale du Nouveau-Brunswick. De plus, les sociétés de voyages de marchés externes constatent une tendance à la hausse des réservations pour la saison automnale.

L’industrie touristique procure de l’emploi à plus de 42 000 personnes au Nouveau-Brunswick, et sa contribution au produit intérieur brut de la province s’élève à plus de 520 millions de dollars par année.

Les parcs et les attractions qui seront ouverts jusqu’à la longue fin de semaine du 9 octobre sont les suivants:

Parcs provinciaux

De la République

Sugarloaf

Anchorage

Mont Carleton

Mactaquac

Herring Cove

Parc provincial et terrain de camping de la plage Parlee

Murray Beach

New River Beach

Attractions touristiques

Village historique acadien

Hopewell Rocks

Île Ministers

Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

Village historique de Kings Landing

Cap Enragé

Pays de la Sagouine

Route d’accès du sentier Fundy