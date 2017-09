Memramcook: la nouvelle chambre de commerce mise sur l’entraide

La Chambre de commerce de Memramcook tiendra son tout premier gala de reconnaissance le 30 septembre. Il s’agit d’un événement marquant pour la communauté d’affaire du village, qui était jusqu’à tout récemment sans organisme pour la représenter.

L’organisme a connu une croissance fulgurante depuis son incorporation. En 13 mois, 65 membres y ont adhéré, représentant plus de 500 employés.

Près de 200 entreprises oeuvrent dans ce village de quelque 4800 citoyens.

Qui plus est, ces gains se sont faits en l’absence d’une campagne de promotion – faute de temps -, souligne le président, Maxime O. Bourgeois.

«Il y avait réellement un besoin et ça nous a fait grand bien. Les gens sont venus nous voir dès qu’ils ont entendu parler de nous. Ils sont très fiers de voir une chambre de commerce.»

Les chambres de commerce sont un rouage important des communautés d’affaires, poursuit-il. Elles facilitent le réseautage, et par extension, l’attraction et la rétention d’entreprise dans la communauté.

C’est d’ailleurs cette philosophie qu’avaient en tête les membres du conseil d’administration lorsqu’est venu le temps de créer les catégories de nomination du gala.

Le Prix des jeunes entrepreneurs souhaite encourager la relève et la croissance et le Prix ambassadeur souligne toute l’importance de la promotion des entreprises. Ce dernier sera décerné à la suite d’un vote du public; les gens ont jusqu’au 22 septembre pour se prononcer.

«On voulait permettre aux gens de célébrer un citoyen de Memramcook qui n’est pas nécessairement entrepreneur, mais qui fait beaucoup pour la promotion des entreprises du village. Ça peut être un membre d’association, un politicien, un artiste…»

Maxime O. Bourgeois voit grand pour la communauté d’affaire de la Belle Vallée. Il souhaite se départir d’une certaine «mentalité de clocher» qui persiste par endroit dans le village, pour favoriser l’inclusion de nouveaux arrivants.

Pour ce faire, il a mis de l’avant un programme de rabais entre les membres de la Chambre de commerce de Memramcook et leurs employés.

«La personne qui détient une carte de membre peut venir me voir à mon bureau d’avocat par exemple, et obtenir un rabais sur mes services. Je crois que ce type d’initiative, ça favorise la collaboration entre les gens du village.»

Le gala du 30 septembre s’annonce prometteur. Il ne reste «presque plus de billets», à moins de deux semaines de la soirée.

Le président interprète cet engouement comme un engagement de la part de la communauté d’affaire du village de se rassembler, de mieux se connaître et de se célébrer.

«Ce n’est pas parce qu’on est une petite communauté qu’on ne peut pas accomplir de grandes choses. Nous sommes là pour appuyer et aider nos entrepreneurs à se dépasser. Quand on est ensemble, tout devient plus facile. L’entraide est une valeur que l’on priorise.»