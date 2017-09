Ma boutique à l’essai: un programme qui attend son premier entrepreneur

Six mois après son lancement, un programme dont le but est de soutenir un entrepreneur souhaitant ouvrir une boutique au centre-ville de Caraquet ne connaît pas les résultats escomptés. La municipalité a toujours bon espoir de trouver un premier participant du programme, Ma boutique à l’essai.

Le projet, une adaptation d’une initiative qui connaît déjà du succès en France depuis 2013, a été lancé à Caraquet en mars 2017. La municipalité a même établi un partenariat avec la ville de Noyon, en France, où le programme a vu le jour.

Il a pour objectif de permettre aux entrepreneurs de mettre un concept à l’épreuve pendant six mois dans un local de la Place Caraquet, au centre-ville. Durant les six premiers mois, l’entrepreneur profite du soutien de plusieurs partenaires offrant de nombreux services et le loyer du local est aussi offert à un prix réduit, soit 50% du coût du loyer habituel.

L’entrepreneur peut conserver le local au plein tarif si son commerce s’avère un succès après les premiers mois.

«Le principe de Ma boutique à l’essai, c’est le fait de pouvoir l’essayer pendant six mois. Au bout de six mois, si ça ne marche pas, tu peux te retirer sans avoir été engagé dans un bail de trois ans par exemple. Il y a quand même un minimum d’effort à faire. Il faut un plan d’affaires et on évalue le projet dans son ensemble pour s’assurer qu’il est viable à long terme.»

Malgré cette offre, personne n’est encore passé de la parole aux actes en se lançant en affaires au centre-ville. Le projet suscite tout de même de l’intérêt, dit Daniel Landry, agent de développement économique à la Ville de Caraquet.

«Même si le concept est bon, il y a quand même un aspect de proximité en Europe qui est différent ici. Ici, les rues du centre-ville sont plus larges et aérées. On a quand même eu une dizaine de demandes. J’ai même rencontré une personne tout récemment. Il y a toujours des choses qui trament, mais pour plusieurs différentes raisons, les projets ne voient pas le jour.»

M.Landry avance quelques hypothèses pour mieux comprendre pourquoi un local du centre-ville de Caraquet, situé dans une zone à fort achalandage n’a pas encore été loué.

«Il est à côté d’une pharmacie et de plusieurs autres commerces où il y a beaucoup de trafic. Le Tim Hortons est l’autre côté du chemin, mais le local est d’une grandeur d’environ 600 pieds carrés. Je pense que des fois des gens se cherchent quelque chose de 1000 pieds carrés ou de 1500 pieds carrés. Des fois, c’est la disposition du local, il est un peu plus long que large.»

Retour à la table à dessin

La Ville de Caraquet a pleinement l’intention de poursuivre le programme, mais les responsables n’écartent pas la possibilité de retourner à la table à dessin pour changer quelques éléments.

Daniel Landry songe par exemple à trouver un autre local à proposer pour les entrepreneurs intéressés.

«Ça ne coûte pas grand-chose à la municipalité de continuer à en faire la promotion.»

Il rappelle d’ailleurs que d’autres locaux du centre-ville suscitent de l’intérêt. Par exemple, l’ancienne quincaillerie BMR a récemment été vendue.

«On va travailler avec les promoteurs.»

Le taux d’occupation du Complexe industriel de Caraquet serait près de 100%.

«Bon an, mal an, selon la saison, jusqu’à 180 personnes y travaillent.»