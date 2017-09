Cannabis: la création d’une nouvelle société de la Couronne déçoit le syndicat

La création d’une nouvelle société de la Couronne pour superviser la vente de cannabis récréatif est accueillie froidement par le syndicat des employés d’Alcool NB. Selon son porte-parole, cette nouvelle structure n’était pas nécessaire.

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi dernier qu’une nouvelle société de la Couronne sera chargée de superviser la vente de cette drogue lorsqu’elle sera légalisée, le 1er juillet 2018.

Elle ne vendra cependant pas de cannabis directement aux consommateurs et s’associera ultérieurement à une ou plusieurs autres entités pour le faire. Les libéraux n’ont pas encore précisé ce que cela veut dire.

Le coordonnateur provincial responsable de la section locale 963 du Syndicat canadien de la fonction publique (le syndicat qui représente les travailleurs d’Alcool NB), Denis Brun, n’est pas impressionné par cette approche.

«On voit vraiment qu’ils sont en train de réinventer la roue, d’une manière», dit-il.

Selon lui, il n’était vraiment pas nécessaire de créer une nouvelle entité et d’engendrer des dépenses supplémentaires pour encadrer la vente de cannabis. Alcool NB aurait pu s’en charger, dit-il en entrevue téléphonique.

«Tout de suite, on est un peu déçu qu’ils créent une nouvelle société de la Couronne, parce que là, il va y avoir des hauts salariés. Le PDG et tout ça, ça va représenter des coûts supplémentaires. On trouve qu’Alcool NB était déjà structurée pour prendre soin de cette partie-là (le cannabis récréatif).»

Plusieurs questions demeurent

Le cannabis sera-t-il vendu dans les succursales d’Alcool NB, chez des dispensaires gérés par Alcool NB, chez des franchises d’Alcool NB, dans des boutiques privées ou ailleurs?

On l’ignore pour l’instant. Tout ce que l’on sait, c’est que la nouvelle société de la Couronne s’entendra avec des «entités» qui auront la responsabilité de vendre le cannabis aux consommateurs de la province.

Dans le communiqué de presse accompagnant l’annonce de vendredi, on peut lire que

«ces plans seront achevés une fois que le gouvernement aura eu l’occasion d’examiner le rapport final de son comité spécial sur le cannabis ainsi que les recommandations finales du groupe de travail provincial.»

Le comité spécial dont il est question est composé de députés de l’Assemblée législative et a rendu son rapport plus tôt ce mois-ci au terme d’une tournée de consultations. Dans ce document, il se contente de revenir sur ce que lui ont dit les participants aux consultations.

L’histoire n’est pas la même du côté du groupe interministériel sur la légalisation du cannabis, qui a recommandé en juin dernier que le cannabis soit vendu dans des boutiques spécialisées gérées par une nouvelle filiale d’Alcool NB.

Tout cela laisse songeur le porte-parole du syndicat des travailleurs d’Alcool NB, Denis Brun. Il dit ne pas trop savoir à quoi s’attendre de la part du gouvernement provincial dans ce dossier.

«On ne sait pas ce qu’ils veulent dire avec cette partie-là (le fait que la nouvelle société de la Couronne ne vendra pas de cannabis directement et qu’elle s’entendra avec une ou plusieurs entités à cette fin: NDLR). C’est ça qui n’est pas tout à fait clair», dit-il.

En attendant d’en savoir davantage, il martèle que les travailleurs qu’il représente sont les mieux outillés pour vendre du cannabis aux Néo-Brunswickois.

«Selon nous, les employés d’Alcool NB ont déjà la formation. Comme on l’a toujours dit, ils savent demander les pièces d’identité des clients pour vérifier leur âge, ils ne vendent pas de produits aux clients intoxiqués et ainsi de suite.»

L’approche du gouvernement appuyée par les médecins

La Société médicale du Nouveau-Brunswick accueille l’annonce de vendredi pas mal plus favorablement que le SCFP.

Dans une déclaration écrite qu’il nous a fait parvenir par l’entremise de sa porte-parole, le président désigné de la Société médicale, le Dr Dharm Singh, appuie la décision de Fredericton.

«Nous avons déjà affirmé qu’une société de la Couronne serait la meilleure méthode de réglementation de la vente du cannabis à usage récréatif. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement provincial a adopté cette méthode», dit-il.

Il espère que la société de la Couronne chargée de superviser la vente de cannabis ne sera «pas fondée sur les profits ou assujettie à un objectif de profit établi par le gouvernement provincial.»

Il conclut en indiquant que «le cannabis est nocif par nature». Il dit qu’il souhaite que «le gouvernement provincial adoptera une démarche prudente pour la vente de cette substance et acceptera la responsabilité de favoriser la prise de conscience et l’éducation sur les risques associés à l’usage du cannabis.»