Malgré les efforts, le nombre de médecins augmente peu dans le Nord

Le Dr Warren Albert est un nouveau médecin de famille à Bathurst. Le gouvernement provincial et le Réseau de santé Vitalité veut en recruter davantage dans le Nord, également des spécialistes, pour remplacer les départs et les retraites - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le gouvernement provincial intensifie ses efforts de recrutement de médecins, notamment dans le nord de la province. Un nouveau site web pour attirer des praticiens sera lancé dans les prochaines semaines.

En trois ans, 43 docteurs ont été recrutés dans les régions Chaleur et Restigouche, soit 18 omnipraticiens et 25 spécialistes. Cependant, avec les départs et les retraites, l’augmentation réelle est de six médecins.

Les réseaux de santé, la Société médicale du Nouveau-Brunswick conjuguent leurs actions avec le gouvernement pour les attirer.

«L’équipe du ministère de la Santé, Vitalité et les médecins travaillent fort pour encourager les médecins à venir au Nouveau-Brunswick. Avec le centre de formation de Sherbrooke ici, c’est un exercice qui fonctionne bien. La nouvelle stratégie pour le recrutement et le nouveau site web vont aider à trouver des nouveaux médecins», a indiqué le député-ministre Brian Kenny, au nom du ministre de la Santé.

Dans le Restigouche, 4 médecins sont recherchés (2 omnipraticiens et 2 spécialistes). Pour la Péninsule acadienne et la région de Bathurst combinées, la demande s’élève à 12 (3 généralistes et 9 spécialistes). Dans le Nord-Ouest, le nombre est de 10 (5 généralistes et 5 spécialistes).

«Nous avons révisé notre processus de qualification des besoins en ressources médicales, afin de mieux l’aligner sur le mouvement et l’état de santé de nos communautés. Nous révisons également notre stratégie de recrutement en commençant par tenter d’orienter nos étudiants vers des champs de pratique qui répondront aux besoins de ses communautés», a déclaré le Dre France Desrosiers, la vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche au sein du Réseau de santé Vitalité.

«Nous participons intensivement au recrutement des candidats, notamment par des contacts téléphoniques, notre participation aux foires de recrutement et même par le biais d’invitation formelles ou informelles visant à faire connaître la beauté et les attraits de nos diverses régions», a-t-elle ajouté.

Le Dr Warren Albert est en poste depuis un mois. Entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, cet ancien résidant de Montréal a penché pour Bathurst.

«Mon frère, qui est médecin à Montréal, m’a parlé des difficultés à être un jeune médecin au Québec. Ici, c’est un peu plus flexible. On vous laisse faire vos horaires. Si tu veux être un médecin de garde une semaine sur quatre, tu peux, même plus si tu veux. Il y a aussi la flexibilité pour faire des sans rendez-vous, ce que j’aime, et aussi pour faire de l’urgence», explique-t-il.

Amoureux de plein air, il est aux petits oiseaux de ce côté-là dans la région.