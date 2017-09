Un autre ouragan menace les Caraïbes

L’ouragan Maria a atteint lundi la catégorie 3 en s’approchant des îles Sous-le-Vent, dans les Caraïbes, qu’il devrait frapper d’ici quelques heures.

La trajectoire prévue de Maria l’approcherait de plusieurs îles dévastées par l’ouragan Irma, avant de foncer vers Puerto Rico, la République dominicaine et Haïti.

Des avertissements d’ouragan ont été lancés pour la Guadeloupe, la Dominique, Saint-Kitts, Nevis, Montserrat et la Martinique. Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour Antigua-et-Barbuda, Saba, Saint-Eustache et Sainte-Lucie.

Des veilles d’ouragan ont été déclarées à Puerto Rico, aux îles Vierges britanniques et américaines, à l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Anguilla.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, révèle que Maria générait tôt lundi des vents soutenus de 195 kilomètres/heure. Elle se trouvait à 95 kilomètres à l’est de la Martinique.

Le centre américain ajoute que des conditions d’ouragan devraient commencer à frapper les îles Sous-le-Vent lundi soir. Une onde de tempête de près de deux mètres est possible près du coeur de l’ouragan. Entre 15 et 30 centimètres de pluie sont attendus, et possiblement plus en certains endroits.

Maria devrait prendre beaucoup de puissance au cours des 48 prochaines heures. Elle pourrait être un ouragan de catégorie 4 en arrivant en République dominicaine jeudi matin.