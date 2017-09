Apiculteurs: la crise du bleuet a engendré des pertes estimées à 1 million $

La crise du bleuet a eu un impact majeur cette année sur le portefeuille des éleveurs d’abeilles de la province qui mettent leurs ruches en location. L’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick estime les pertes à au moins un million de dollars.

Cette année n'a pas été une année comme les autres pour les apiculteurs du Nouveau-Brunswick. À la miellerie de Jacques Lévesque, à Charlo, dans le nord-ouest de la province, les producteurs de bleuets ont loué deux fois moins de ruches.

Le prix du bleuet, à 0,20$ la livre, a été la principale cause. Des bleuetières ont réduit leur production et ont fauché des champs qui auraient pu servir à la récolte.

«Les producteurs me disent qu’une grosse dépense est de louer les abeilles pour polliniser leurs bleuets. Ils ont loué la moitié moins», raconte Jacques Lévesque, fondateur et directeur de la Miellerie Charlo.

Il estime ses pertes à 20 000$.

Le président de l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick, lui, a essuyé des pertes de 250 000$ cette année avec ses ruches.

Calvin Hicks estime qu’à l’échelle du Nouveau-Brunswick, environ 2000 ruches n’ont pas été utilisées pour la location cette année. Il estime les pertes à au moins un million de dollars.

«L’année dernière était une année normale. Les producteurs de bleuets espéraient que la situation allait s’améliorer. Mais cette année, ils ont réalisé que les prix allaient être très bas», précise M. Hicks.

C’est le cas du producteur de bleuets Bernard Savoie. Il a loué moins de ruches cette année parce qu’il a réduit sa production. Il a même été contacté par des apiculteurs du sud de la province à la recherche de clients.

«Ils éprouvaient des difficultés et ils ne pouvaient pas louer leurs ruches. C’étaient des apiculteurs qui louent à des producteurs réguliers, en général c’est une clientèle fidèle», souligne le président de Services agricoles Savoie.

Les ruches de l’Ontario sous le feu des critiques

Le président de l’Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick s’en prend aux ruches en location en provenance de l’Ontario.

«Il y avait assez de ruches à louer au Nouveau-Brunswick. Le problème est que celles de l’Ontario ont pris leur place», souligne Calvin Hicks.

Des ruches ontariennes ont également été infectées par le petit coléoptère des ruches, ce qui met en colère le président. Lorsqu’ils sont nombreux, ces coléoptères peuvent être destructeurs pour la santé des abeilles et pour le miel.

«Notre espoir pour l’année prochaine est d’avoir une garantie que les abeilles de l’Ontario seront en santé et que les ruches du Nouveau-Brunswick auront priorité», lance-t-il.

Et plus encore, M. Hicks espère que le prix du bleuet remontera et que la crise se résorbera.

La récolte a aussi été à la baisse pour le miel, à cause de la sécheresse.

«Pour le miel, je n’avais jamais vu ça et pourtant ça fait 37 ans que je suis dans l’industrie, raconte Jacques Lévesque. Les fleurs étaient là, mais elles n’ont pas produit de nectar et les abeilles n’ont rien eu à ramasser», ajoute-t-il.

L’homme a toutefois connu une bonne saison touristique dans sa ferme, où le public peut visiter les ruches. «On a eu de la misère à fermer», lance-t-il.