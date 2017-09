Les municipalités du Restigouche-Est veulent connecter leurs sentiers

Les municipalités de Balmoral, Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing - ainsi que la Première nation d'Eel River Bar - désirent relier leurs sentiers pédestres afin de créer un seul et grand trajet pour l'ensemble du Restigouche-Est, un parcours évalué à plus de 32 km. - Gracieuseté

Un sentier d’une longueur approximative de 32 km traversant les quatre municipalités ainsi que la Première nation autochtone du Restigouche-Est pourrait bientôt voir le jour.

On le sent depuis un moment déjà, les municipalités du Restigouche-Est – Balmoral, Charlo, Dalhousie et Eel River Crossing – désirent accroître leur collaboration afin d’améliorer leur sort. Tout récemment, elles ont procédé à l’embauche d’un agent de développement économique commun. Mardi, elles ont dévoilé un autre projet commun, soit la création d’un sentier unique qui traverserait l’ensemble de leur territoire.

À l’heure actuelle, chacune des municipalités en question possède un sentier pédestre.

«Ce qui manque par contre, c’est quelques petits bouts, quelques kilomètres ici et là, pour les relier les uns aux autres», explique le consultant responsable du projet, Sylvain Delasablonnière.

Aucun tracé n’est encore définitif, le projet étant toujours dans sa phase préliminaire. La dernière esquisse fait toutefois état d’un parcours long de 32 km. Le sentier pourrait être utilisé lors des quatre saisons, aussi bien pour la marche, la course et le vélo que pour le ski de fond et la raquette.

Le projet a été conçu avec trois objectifs précis: augmenter le côté social, la santé et le mieux-être des citoyens, développer les économies locales, et accroître le tourisme.

Le maire de Balmoral, Charles Bernard, avait entamé des discussions similaires avec sa voisine (Eel River Crossing) il y a quelques années.

«On voulait joindre nos sentiers, mais on s’est dit tant qu’à le faire, pourquoi ne pas y aller pour tout le Restigouche-Est. Ça ouvre un tas de possibilités, autant au niveau local que lorsque vient le temps de promouvoir la région à l’extérieur», indique-t-il.

Ce qu’il aime dans ce projet, c’est l’idéologie qui en découle.

«On voit que nos municipalités travaillent de plus en plus en commun, qu’elles se serrent les coudes afin de faire évoluer des dossiers bons pour toute la région. Et on commence avec des projets raisonnables qui ont de bonnes chances d’être menés à terme», dit le maire Bernard.

À Charlo, où la portion du Sentier NB est très populaire, le maire Denis McIntyre estime que ce projet possède un grand potentiel touristique.

«J’ai fait beaucoup de camping dans la province, et ce genre de sentiers/pistes cyclables c’est justement ce que les nouveaux touristes recherchent. Et nous pourrons bientôt être en mesure de leur offrir. Ils pourront partir de Charlo et se rendre dans l’une ou l’autre des municipalités du Restigouche-Est en utilisant un seul sentier bien balisé», dit-il.

Pour le moment, aucun échéancier précis n’a encore été déterminé avec précision pour la mise en œuvre de ce projet, notamment puisque l’étude de la firme de consultant n’a pas encore été déposée ni même complétée. Du coup, on ne connaît pas le prix du projet ni qui se chargera de la facture. Toutefois, on estime probable que ce sentier unique se concrétise avant 2020.

Le rapport officiel devrait être déposé d’ici décembre. Par la suite, les municipalités devront évaluer la faisabilité du projet (défrichage, permission de propriétaires privés, etc.).

Selon les maires, si le projet s’avère un succès, il existe ensuite la possibilité de prolonger les sentiers afin de les faire connecter à ceux du Restigouche-Centre.

Un festival hivernal «régional»

Les maires du Restigouche-Est ont profité de l’occasion pour annoncer une autre première, soit la tenue d’un festival hivernal commun se déroulant simultanément dans leurs municipalités.

«Pratiquement chacune de nos municipalités avait sa propre petite célébration hivernale, et ça attirait plus ou moins les foules. Le but avec la nouvelle formule, c’est de regrouper ces activités hivernales – et d’en ajouter là où il n’y a rien – afin de ne faire qu’un seul festival et empêcher que les activités ne se fassent compétition. En unissant nos forces, on accroît non seulement nos efforts de promotion, mais aussi la force bénévole», explique Ianic Roy-Richard, agent de développement du Restigouche-Est.

Le festival doit avoir lieu à la fin janvier, ce qui laisse tout de même peu de temps aux municipalités pour s’organiser.

«Ce sera serré, mais elles ont encore quelques mois pour se rencontrer et établir une programmation diversifiée où chacune des municipalités aura un rôle à jouer», ajoute-t-il.

Balmoral est l’une des municipalités qui ne possédaient pas de festivités hivernales.

«Ce sera nouveau pour nous. On va regarder ce que nous sommes en mesure d’offrir. Chez nous, à part la motoneige, nous n’avions pas vraiment d’activités communautaires hivernales, on est donc content de pouvoir collaborer avec nos voisins», exprime M. Bernard.