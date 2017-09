L’alimentation locale sera à l’honneur en fin de semaine à Dieppe

Le 9e Festival de la récolte offrira une programmation pour tous les goûts à Dieppe ce week-end.

Le festival sera lancé en grand vendredi soir avec l’artiste autochtone, Shauit, au Centre des arts et de la culture de Dieppe dès 20h.

Originaire du nord du Québec, ce chanteur-compositeur fait de la musique en quatre langues: français, anglais, innu-aimun et créole. Le coût d’entrée est de 20$.

Tout juste avant le spectacle, un 5 à 7 est organisé au Salon Oval de l’Hôtel Wingate de l’autre côté de la Place 1604.

Samedi, la population est invitée au Marché de Dieppe pour rencontrer les agriculteurs et les artisans locaux de 7h à 13h30.

Dimanche, la journée commence avec le dévoilement d’une sculpture collective de Marie Ulmer. L’œuvre est installée au parc Rotary St-Anselme où les festivaliers pourront participer à une randonnée en pleine nature et apprendre quelles plantes sont comestibles.

Les gens sont ensuite conviés à la place 1604 pour un barbecue et de la musique avec Robin LeBlanc & Nicolas Basque ainsi que Christine Melanson.

Plusieurs ateliers culinaires seront aussi offerts par des chefs réputés et des passionnés pour permettre aux gens d’en apprendre plus sur la cuisine.

«On a remarqué au cours des dernières années, avec toutes nos activités, que les ateliers sont très populaires. Les gens veulent en apprendre plus et les gens qui donnent ces ateliers veulent partager leurs connaissances. Alors on a misé là-dessus», a expliqué Maxime Gauvin, le directeur général de la Récolte de chez nous.

L’animatrice à Ici Radio-Canada, Anne Godin, et le chef Emmanuel Charretier sont parmi ceux qui présenteront les ateliers.

Lors de ces ateliers, des aliments locaux seront utilisés. C’est le but avoué du festival de promouvoir l’alimentation locale.

«Je pense que les gens ont de plus en plus un intérêt à cuisiner à la maison et à le faire avec ce qui est disponible localement. Notre objectif, c’est la promotion de l’alimentation locale. Donc, pour ne pas être redonnant, on ne présente pas d’atelier sur l’alimentation locale, mais plutôt des ateliers sur différents thèmes qui touchent des aliments qui sont disponibles localement».

La soirée de l’expérience culinaire, prévue samedi soir, a dû être annulée en raison d’un concours de circonstances «hors de contrôle» des organisateurs.

Les billets pour les ateliers et l’horaire complet sont disponibles sur le page Facebook de l’événement en cherchant «Festival de la Récolte 2017».