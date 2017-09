Un citoyen de Néguac implore la clémence de sa municipalité

Paul Albert, de Néguac, demande à sa municipalité de faire de preuve de clémence et de lui permettre de poursuivre des activités agricoles sur un terrain appartenant à son père.

Comme plusieurs familles de la région, les Albert pratiquent l’agriculture de subsistance chez eux depuis longtemps. Au fil des années, le secteur en question est cependant devenu une zone résidentielle. Les activités agricoles commerciales sont alors devenues interdites.

Il y a quatre ans, après une longue période d’inactivité agricole, Paul Albert a décidé malgré tout de s’y remettre et de vendre à la population des légumes frais cultivés sur le terrain de son père, Edgar Albert.

Après quelques années, en constatant une demande croissante pour ses légumes frais, il a décidé de construire des serres dans le fond d’un champ pour y faire pousser des tomates et des concombres, mais sans avoir obtenu les permis nécessaires au préalable.

«Je ne trouve pas ça juste qu’une entité puisse venir me dire ce que j’ai droit de faire sur un terrain privé», dit Paul Albert.

«Il y a eu un temps où presque tous les terrains à Néguac étaient agricoles. La grange de mon arrière-grand-père est même encore ici. C’était une ferme ici et parce qu’on n’a pas fait d’agriculture pendant un certain nombre d’années, on me dit que je n’ai plus le droit d’en faire, même si l’agriculture a été pratiquée ici du début des années 1800 jusqu’à la fin des années 1980.»

Edgar Albert fait maintenant face à une poursuite entamée par la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne. Paul Albert a pleinement l’intention de défendre son père et sa cause devant les tribunaux. Sa première comparution remonte à novembre 2016 et il devra comparaître à nouveau en janvier 2018.

Il espère éviter le tribunal et trouver un compromis avec le village de Néguac, mais jusqu’à présent, les discussions n’ont pas porté fruit.

«On a essayé de négocier une solution, mais ça n’a pas encore marché. Toutes les solutions qu’on me propose impliquent le déménagement de mes serres», dit Paul Albert.

Ne sachant plus vers où se tourner, le 13 septembre, l’agriculteur a décidé de publier un message sur Facebook afin de gagner l’appui de la population. Son message a été partagé près de 600 fois depuis. Il aussi fait circuler une pétition dans la communauté.

Même la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) est intervenue dans un communiqué de presse envoyé aux médias.

«Comment justifions-nous d’empêcher quelqu’un de se nourrir et de nourrir sa communauté? Quoiqu’une planification du territoire ainsi qu’une gouvernance locale robuste soit nécessaire, cela ne justifie aucunement l’interdiction d’une agriculture à petite ou à moyenne échelle à l’intérieur des limites d’une municipalité ou d’une communauté rurale», a écrit Kevin Arseneau, agriculteur et président de l’organisme.

L’Acadie Nouvelle a contacté la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne afin de connaître son avis, mais l’organisme entend s’abstenir de commentaires à ce sujet pour l’instant étant donné les procédures légales en cours.

Le maire de Néguac, Georges Savoie, ajoute que la municipalité est prête à soutenir tout projet de développement dans la région, en autant qu’il soit conforme aux arrêtés municipaux ainsi qu’aux lois provinciales et fédérales.

Paul Albert fait pousser des concombres et des tomates dans ses serres. – Gracieuseté

«Le bien-vivre ensemble»

Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, a été plutôt surpris de voir la SANB intervenir dans ce dossier.

«Ç’a été présenté comme un dossier portant sur l’agriculture, le problème c’est qu’il ne faut pas le voir comme ça, mais plutôt comme une question d’aménagement de territoire et de zonage. Ici, il est question d’un citoyen qui ne s’est pas conformé aux règles de zonage.»

Selon Frédérick Dion, les règles de zonage existent pour une raison. Elles sont essentielles au bon fonctionnement d’une communauté.

«Quand on ne respecte pas les règles de zonage, on ne respecte pas les règles de ce qu’on appelle le bien-vivre ensemble. Le zonage existe pour bien vivre ensemble. Il y a des principes importants derrière ça.»

Autrement dit, la municipalité de Néguac ne s’oppose pas forcément à l’agriculture, elle cherche simplement à appliquer les règlements, explique-t-il.

«C’est une responsabilité très importante dans le domaine municipal. On veut s’assurer que les choses sont faites correctement.»