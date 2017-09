Le gendarme Francis Deschênes conduit à son dernier repos

«Matricule régimentaire 15654, restez en paix en votre dernier lieu d’honneur». Le gendarme Francis Deschênes a été conduit à son dernier repos à Moncton, mercredi après-midi. Il a perdu la vie dans un tragique accident de la route, près de Memramcook la semaine dernière.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues du centre-ville de Moncton, mercredi après-midi pour rendre hommage au gendarme Francis Deschênes alors qu’un imposant cortège funèbre portait sa dépouille jusqu’à l’église St. Bernard, endroit même où il s’était marié quelques mois plus tôt.

Ses proches et ses collègues, dans leur discours d’adieu, ont décrit Francis Deschênes comme un homme de famille au grand coeur qui n’hésitait pas à aider son prochain.

«Lorsqu’on s’imagine un gendarme, Frank reflète cette image. Il portait son uniforme avec fierté. Il représentait nos valeurs par ses actions et il aidait les autres en restant humble et en étant intègre. Les gens qui travaillaient avec Frank, l’ont décrit comme le gars sur qui on peut toujours compter», a déclaré le commandant divisionnaire de la GRC en Nouvelle-Écosse, Brian Brennan.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés le long des rues du centre-ville pour avoir le cortège funèbre de la GRC menant Francis Deschênes à son dernier repos. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle, 20 septembre 2017

Le policier avait aussi un sens de l’humour particulier et avait une grande admiration pour Bill Murray. Il a entre autres porté un chandail à l’effigie de M. Murray sous son uniforme de la GRC lors de son mariage.

Dave Connors a parlé de son grand ami comme un homme toujours prêt à aider son prochain.

«La chose la plus importante pour Frank, c’était d’être là pour aider les gens qui en ont besoin. Il voulait être celui qui transforme une situation négative en un événement positif pour de parfaits inconnus. Nous avons perdu le gendarme Francis Deschênes alors qu’il faisait exactement ça, en aidant des gens qui en avaient besoin», a indiqué M. Connors.

«En patrouille, Frank avait sa radio d’opération, mais il avait aussi un scanneur pour écouter la fréquence des ambulanciers. Lorsqu’il entendait un appel pour une ambulance dans son secteur, il s’y rendait au cas où il arriverait avant les ambulanciers pour fournir de l’aide, peu importe la situation», a-t-il ajouté.

Le gendarme Francis Deschênes a été mené à son dernier repos mercredi après-midi à Moncton en l'église St. Bernard. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle, 20 septembre 2017
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés le long des rues du centre-ville pour avoir le cortège funèbre de la GRC menant Francis Deschênes à son dernier repos. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle, 20 septembre 2017

Originaire de Sainte-Anne de Madawaska, Francis Deschênes s’est arrêté sur la route 2, près de Memramcook, le 12 septembre en soirée pour aider des automobilistes à changer un pneu. Au même moment, une fourgonnette utilitaire a percuté son autopatrouille et l’autre voiture qui était devant. Le gendarme est décédé sur les lieux de l’accident.

L’enquête se poursuit concernant cette affaire. Il était le fils de Bertrand et de Marie-Paule Deschênes de Sainte-Anne de Madawaska. Il est devenu membre de la GRC en 2004. Il laisse également dans le deuil sa conjointe Savannah.