Restigouche-Est: naissance d’un festival hivernal «régional»

Les maires du Restigouche-Est annoncent la tenue d’un festival hivernal commun se déroulant simultanément dans leurs municipalités.

«Pratiquement chacune de nos municipalités avait sa propre petite célébration hivernale, et ça attirait plus ou moins les foules. Le but avec la nouvelle formule, c’est de regrouper ces activités hivernales – et d’en ajouter là où il n’y a rien – afin de ne faire qu’un seul festival et empêcher que les activités ne se fassent compétition. En unissant nos forces, on accroît non seulement nos efforts de promotion, mais aussi la force bénévole», explique Ianic Roy-Richard, agent de développement du Restigouche-Est.

Le festival doit avoir lieu à la fin janvier à Balmoral, à Charlo, à Dalhousie et à Eel River Crossing, ce qui laisse tout de même peu de temps aux municipalités pour s’organiser.

«Ce sera serré, mais elles ont encore quelques mois pour se rencontrer et établir une programmation diversifiée où chacune des municipalités aura un rôle à jouer», ajoute-t-il.

Balmoral est l’une des municipalités qui ne possédaient pas de festivités hivernales.

«Ce sera nouveau pour nous. On va regarder ce que nous sommes en mesure d’offrir. Chez nous, à part la motoneige, nous n’avions pas vraiment d’activités communautaires hivernales, on est donc content de pouvoir collaborer avec nos voisins», exprime M. Bernard.