La terre tremble au Mexique: au moins 217 morts

Policiers, pompiers et Mexicains ordinaires fouillaient frénétiquement mercredi les décombres d’écoles, de maisons et d’immeubles d’habitation effondrés, à la recherche de survivants dans la foulée du tremblement de terre le plus meurtrier à dévaster le pays depuis plusieurs décennies.

Le bilan de la catastrophe s’élevait mercredi à 217 morts.

La secousse de magnitude 7,1 qui a secoué la capitale mexicaine et ses environs, mardi, a frappé lors du 32e anniversaire du séisme qui avait fait des milliers de morts en 1985. Seulement quelques heures plus tôt, des Mexicains avaient participé à des exercices d’évacuation à travers le pays.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a dit qu’aucun Canadien ne semble avoir perdu la vie. Le premier ministre Justin Trudeau a offert l’aide du Canada au Mexique, et l’ambassade du Canada dans ce pays a publié un numéro de téléphone et une adresse de courriel d’urgence à l’intention des Canadiens qui auraient besoin d’aide.

Des secouristes s’activaient notamment autour d’une école du sud de Mexico, où trois étages se sont effondrés les uns sur les autres. Des journalistes ont vu les secouristes récupérer deux petits corps recouverts d’un drap. Un médecin qui a réussi à se faufiler dans les décombres de l’école Enrique Rebsamen pour rejoindre une classe a constaté que tous ses occupants étaient morts.

Les secouristes entendent toutefois des bruits dans les ruines, ce qui pourrait vouloir dire que des survivants en sont prisonniers. Des parents en larmes qui se massaient près de l’école ont dit que deux familles ont reçu des messages WhatsApp de la part d’enfants coincés dans les décombres, mais l’information n’a pu être confirmée.

Le ministère fédéral de l’Éducation a annoncé tard mardi que 25 corps ont été retrouvés à l’école, dont 21 enfants. On ne sait pas si ces pertes de vie font partie du bilan de 217 morts. Le président Enrique PeIna Nieto avait précédemment fait état de 22 corps retrouvés et de 38 personnes portées disparues, dont 30 enfants.

M. PeIna Nieto a diffusé tard mardi un message vidéo dans lequel il lance un appel au calme. Il a assuré que les responsables font tout en leur pouvoir pour venir en aide aux sinistrés, au moment où 40 pour cent de la capitale et 60 pour cent de l’État voisin de Morelos sont privés d’électricité.

La Commission géologique américaine (USGS) a révélé que l’épicentre du séisme de magnitude 7,1 se situait près de la ville de Raboso, dans l’État de Puebla, à environ 123 kilomètres au sud-est de Mexico.

Ce tremblement de terre survient moins de deux semaines après une autre secousse qui avait fait 90 morts dans le sud du pays.

Les pires séismes au Mexique depuis 1985:

– 19 septembre 2017: Magnitude 7,1 – Le séisme frappe le coeur du Mexique, provoquant l’effondrement de nombreux immeubles de Mexico et des environs, tuant plus d’une centaine de personnes (selon le bilan provisoire), à peine deux semaines après un tremblement de terre meurtrier qui a secoué le sud du pays.

– 7 septembre 2017: Magnitude 8,1 – La terre tremble dans le sud du Mexique, faisant au moins 90 victimes. Des milliers de maisons et des centaines d’écoles ont été endommagées ou détruites.

– 21 janvier 2003: Magnitude 7,8 – L’ouest et le centre du pays sont ébranlés par les secousses sismiques qui entraînent la mort de 28 personnes et en plus d’en blesser plus de 300 autres. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur habitation, dont une bonne partie dans l’État de Colima.

– 30 septembre 1999: Magnitude 7,5 – Le séisme frappe dans l’État d’Oaxaca, au sud du pays, faisant une vingtaine de morts.

– 9 octobre 1995: Magnitude 8,0 – L’épicentre du tremblement de terre se trouve près de Manzanillo, dans le centre de la côte du Pacifique. On dénombre 51 victimes.

– 19 et 20 septembre 1985: Magnitude 8,0 _ Deux tremblements de terre frappent coup sur coup, dont le plus puissant, de magnitude 8,0 tue 9500 personnes à Mexico et dans certaines régions du centre et de l’ouest du pays. Les dommages sont majeurs dans la capitale.