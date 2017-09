Glyphosate et Énergie Est: la Fondation David Suzuki s’en prend au N.-B.

Karel Mayrand (à droite et à la une) est le directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l’Atlantique depuis neuf ans.Dans la photo, il est accompagné de Sylvain Perron, employé de la fondation. - Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

La mobilisation active du gouvernement Gallant pour soutenir le projet d’oléoduc Énergie Est s’attire les foudres de la Fondation David Suzuki. Le directeur de l’organisme pour le Québec et l’Atlantique, de passage pour la première fois au Nouveau-Brunswick, critique aussi la province sur le dossier du glyphosate.

Karel Mayrand était présent dans la Péninsule acadienne jeudi à l’invitation de l’ÉcoFestival. Lors de son passage, la mobilisation contre le glyphosate dans la province a attiré son attention.

«Le Nouveau-Brunswick pourrait très bien restreindre l’usage du glyphosate. Ce n’est pas obligatoire d’utiliser du glyphosate à grande échelle sur des forêts. Il y a d’autres façons de faire», lance le militant environnemental.

«Une fois qu’on commence à l’utiliser ça peut paraître plus simple et moins cher. Mais on est en train de transférer les coûts sur la santé publique et sur les écosystèmes», affirme le directeur régional.

La Fondation avait critiqué Santé Canada en avril dernier, lorsque l’organisme avait donné le feu vert au glyphosate après une réévaluation. La Fondation accusait Santé Canada d’avoir mis de côté des preuves scientifiques crédibles.

Agir au niveau des villes

L’attention de la Fondation est tournée vers Ottawa. Mais c’est principalement à l’échelle municipale que la lutte doit se faire, estime Karel Mayrand.

«C’est très difficile de faire changer une loi au niveau de la province, et encore plus difficile à Ottawa. Mais à l’échelle locale, les citoyens peuvent s’organiser», dit-il.

Il cite la municipalité régionale de Tracadie, qui doit adopter prochainement un règlement pour interdire l’épandage de glyphosate sur son territoire.

«Ce sont souvent les municipalités qui sont sur les lignes de front. La seule façon de gagner, c’est de multiplier ce genre d’initiatives», lance M. Mayrand.

Énergie Est: un «éléphant blanc»

Karel Mayrand s’en prend également au gouvernement Gallant sur le dossier d’Énergie Est. Le premier ministre Brian Gallant a multiplié les interventions en faveur de la construction du pipeline, qui vise à transporter du pétrole de l’Alberta vers la raffinerie Irving à Saint-Jean.

Le directeur régional de la Fondation David Suzuki doute que ce soit un projet qui puisse développer l’économie de la province.

«Pendant la construction oui il y a de l’activité économique, mais ça dure deux ans», lance le militant environnemental.

Selon lui, l’oléoduc profitera surtout à Irving Oil et à l’Alberta.

Il ajoute que le pétrole en provenance des sables bitumineux coûte plus cher à produire qu’avant, que des investisseurs internationaux se tournent ailleurs et qu’il n’est pas évident de trouver des acheteurs.

«Les besoins de transports qu’on avait avec les oléoducs, on en a juste besoin de la moitié, voir moins, que ce qui était originalement prévu. Le risque est qu’Énergie Est se transforme en éléphant blanc», prévient-il.

Désobéissance civile «massive» à prévoir

Pour Karel Mayrand, la province devrait plutôt miser sur les énergies renouvelables, même si le marché pourrait offrir une résistance.

«C’est une énergie qui peut être fabriquée ici, qui peut être produite ici avec des retombées ici», soutient-il.

Énergie Est est présentement sur la glace le temps d’évaluations supplémentaires. Il espère que Transcanada abandonnera le projet.

«Au Québec en particulier, s’il y a de la construction qui commence sur le territoire… il va y avoir de la désobéissance civile massive», prédit-il.

L’inquiétude est particulièrement vive à Montréal, sur le chemin du tracé.

Faire contrepoids aux Irving

Karel Mayrand est le directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l’Atlantique depuis neuf ans. Mais il s’agissait de sa première visite au Nouveau-Brunswick.

«Idéalement, on serait venu avant», admet-il.

Il aimerait que la fondation soit plus active dans la région. Le poids des Irving dans la province est une des raisons.

«Nous sommes indépendants, nous ne sommes pas financés par l’État ni par les pétrolières. Et nous sommes assez gros pour ne pas être intimidés. Nous pouvons jouer un rôle», souligne M. Mayrand.

Il profitera de son passage à l’ÉcoFestival pour faire le plein de contacts.