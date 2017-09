Mort de Michel Vienneau: le verdict de la révision judiciaire est repoussé

Les policiers accusés de la mort de Michel Vienneau, Mathieu Boudreau (en avant) et Patrick Bulger (lunettes de soleil), lors d'une comparution en janvier 2016 au Palais de justice de Bathurst. - Archives

Le verdict de la révision judiciaire, visant à renverser l’abandon des poursuites pénales à l’endroit des deux policiers municipaux de Bathurst impliqués dans la mort de Michel Vienneau, a été repoussé au 20 octobre.

L’affaire, frappée par l’interdit de publication des arguments, a été entendue le 29 août et la juge Tracey DeWare devait trancher le 25 septembre. Il semblerait que ce soit à sa demande que la date a été ajournée.

À la mi-avril, le bureau des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il demandait la révision des jugements de la juge Anne Dugas-Horsman, à l’issue de l’enquête préliminaire des agents Mathieu Boudreau et Patrick Bulger.

La procédure s’était soldée, deux mois plus tôt, par le retrait de toutes les accusations qui pesaient contre eux, dont la plus grave était celle d’homicide involontaire. Ils n’ont donc pas eu à subir de procès.

Lorsque le bureau des poursuites a décidé de lancer la requête devant la Cour du Banc de la Reine pour faire basculer les décisions, les justifications étaient que la magistrate Dugas-Horsman avait erré en concluant que le ministère public n’avait pas prouvé qu’il y avait eu un geste illégal. Et qu’elle n’avait pas considéré toute la preuve lors de l’enquête préliminaire.

Michel Vienneau, de Tracadie, revenait d’un voyage à Montréal en train, avec sa compagne, Annick Basque, quand ils ont été interceptés par des policiers, le 12 janvier 2015.

Un tuyau à Échec au crime prétendait que le couple avait en sa possession un chargement de drogues.

L’opération à la gare de Bathurst a mal tourné et s’est soldée par la mort de l’homme d’affaires âgé de 51 ans.

Une enquête indépendante de la Nouvelle-Écosse a toutefois révélé, quelques mois plus tard, que M. Vienneau ne trempait dans aucune affaire criminelle.

Sa famille et sa compagne ont lancé, séparément, des poursuites civiles contre la municipalité de Bathurst et contre les agents Boudreau et Bulger, pour négligence.