Une maison d’un nouveau genre s’apprête à voir le jour dans le Nord-Est. Un jeune couple élabore avec soin un chez-soi écologique et autosuffisant sur le plan énergétique. C’est une première, à cette échelle, dans la province.

Le week-end dernier, lorsque Monique Gallant et Mathieu Hébert ont planté les piquets de la maison qu’ils veulent faire construire sur un terrain à Caraquet, ils étaient tout excités. Elle, surtout.

Soudain sous leurs yeux, la grande pièce à vivre avec salle à manger, salon et cuisine, la salle de bains et les trois chambres apparaissaient.

«On visualisait et se rendait compte de ce que sera notre vie future», explique-t-il.

«C’était un moment de grande émotion. Je ressentais la fierté de voir le fruit de nos réflexions. Ça donnait une représentation grandeur nature alors que jusqu’à présent on n’avait eu ça que sur des plans», décrit-elle.

Avec eux, l’expression «Une maison, c’est l’investissement de toute une vie», prend tout son sens. Ils s’investissent énormément dans ce projet. Leur habitation ne sera pas semblable aux autres. Ils la veulent certifiée Nette Zéro.

S’ils y parviennent, ils deviendront propriétaires de la première maison de ce genre bâtie dans la Péninsule acadienne, la deuxième au Nouveau-Brunswick.

Une maison Nette Zéro, de quoi s’agit-il? C’est une demeure qui respecte à la lettre des réglementations strictes pour réduire au maximum son impact sur l’environnement.

Elle est autosuffisante dans la mesure où elle produit autant d’énergie qu’elle en consomme. Par exemple, des panneaux solaires installés sur le toit fournissent l’électricité nécessaire.

Bien des paramètres sont pris en considération, tels que les matériaux qui la constituent, les peintures pour éviter la pollution de l’air, le système de chauffage et de ventilation, l’isolation (inutile d’en avoir trop ou pas assez)…

L’exposition au soleil a son importance, et donc le nombre et la taille des fenêtres. La seule mise en place d’une thermopompe ne garantit pas l’obtention de l’attestation.

«Tout est réfléchi parce que tout a une incidence. C’est beaucoup de travail en amont», souligne-t-il.

Cela fait un an que le couple façonne son toit à venir. Il ne laisse rien au hasard. Pour aménager le terrain, quelques arbres ont dû être abattus. Leur tronc sera découpé en planches utilisées pour le patio.

«On veut optimiser chaque pied carré, qu’il n’y ait pas de perte d’espace inutile. Notre maison sera fonctionnelle avant tout», précise-t-elle.

Monique Gallant et Mathieu Hébert ne sont pas des écolos purs et durs. Ils ne cherchent pas à imposer leur mode de pensée et de vie. Réaliser des économies et rentrer dans leurs frais n’est pas ce qui motive leur démarche.

La jeune femme révèle: «On ne recherche pas la rentabilité à tout prix. Avoir une maison écologique, adaptée à nos besoins et en accord avec nos convictions personnelles suffit à nous satisfaire.»

D’une superficie de 1420 pi² (soit 132 m²), le prochain domicile des Gallant/Hébert sera bâti à proximité d’une région boisée. Les plans vont être finalisés «avant l’hiver».

Ils seront ensuite soumis à l’Association canadienne des constructeurs d’habitations. C’est elle qui délivre la certification Nette Zéro. Le couple aimerait que le chantier démarre au printemps, afin d’emménager «à la fin de l’été».

Ils seront les premiers Néo-Brunswickois à habiter dans une maison Nette Zéro. Un constructeur de Quispamsis, près de Saint-Jean, en a déjà édifié une, mais il ne l’occupe pas. Elle sert de construction témoin destinée à la vente.

Le terrain de la future maison, à Caraquet, a récemment était débroussaillé. – Gracieuseté Monique Gallant et Mathieu Hébert espèrent emménager dans leur maison ultra écologique à la rentrée 2018. – Gracieuseté En plantant les piquets de leur prochaine habitation, Mathieu Hébert et Monique Gallant ont eu une vision grandeur nature de ce à quoi elle ressemblera. – Gracieuseté

«Ne pas concevoir trop grand»

«Souvent quand les gens font construire, ils se demandent: « Est-ce que ce n’est pas trop petit? » Nous, on s’est posé la question inverse. Notre préoccupation était de ne pas concevoir trop grand», confie Mathieu Hébert.

Depuis des mois, ses quatre murs et sa toiture mûrissent dans sa tête et celle de sa femme, Monique Gallant. Mais pour transformer le projet en réalité, les époux se sont heurtés, fin août, à un défi de taille: trouver le constructeur adéquat.

Bâtir une demeure Nette Zéro ne s’improvise pas. Pour ce faire, les professionnels doivent être certifiés par l’Association canadienne des constructeurs d’habitations. Dans leurs recherches, Mathieu Hébert et Monique Gallant se sont aperçus qu’aucun artisan ne l’était dans le nord de la province.

«On a contacté sept ou huit entrepreneurs du coin. On leur a parlé de la formation qu’il leur fallait suivre auprès de l’association et du bénéfice professionnel qu’ils pourraient en tirer pour leur activité. On espère que certains franchiront le pas. On aimerait faire travailler quelqu’un de la Péninsule», poursuit l’ingénieur mécanique.

En début de mois, le couple a lancé une page Facebook – Notre maison NETTE ZÉRO –, pour sensibiliser la population à ce type de construction. L’intérêt est quantifiable: près de 400 personnes ont cliqué sur la mention J’aime. Les commentateurs saluent l’initiative et expriment leur curiosité.

«Hâte de voir l’évolution du projet. Bravo!», écrit Louise Robichaud, de Caraquet.

«J’adore votre vision de voir les choses. Dame Nature vous dit merci», considère Rémi Blanchard, de Néguac.

Monique Gallant et Mathieu Hébert ne cherchent pas à s’ériger en modèles.

«Ce n’est pas notre maison qui va changer le monde. On veut interpeller la communauté. Réveiller les consciences, c’est ce qui fera la différence», met-elle en avant.