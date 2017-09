Deux tentatives de vol en trois semaines dans une succursale d’UNI

La succursale du centre-ville de Moncton d’UNI Coopération financière a été victime d’une tentative de vol, jeudi. Il s’agit du deuxième incident du genre en trois semaines à toucher cette caisse populaire.

La tentative a été commise par un homme vers 17h50 au point de service situé au coin des rues St. George et Highfield.

Le porte-parole de la GRC, le sergent d’état-major Mario Fortin, affirme que le suspect «est entré, il a demandé de l’argent et il est parti.»

Comme l’enquête vient d’être lancée, il ne donne pas davantage de détails, si ce n’est que personne n’a été blessé lors de l’incident.

On ignore pour l’instant à quoi ressemble le suspect, s’il était armé (ou s’il a dit être armé) et si de l’argent a été dérobé.

On ne sait pas non plus si cet incident est lié aux vols à main armée commis dans des caisses populaires de ce secteur du centre-ville de Moncton au cours des dernières semaines.

Le porte-parole d’UNI Coopération financière, Mario Griffin, ne peut pas non plus nous donner beaucoup de détails à ce sujet.

«Il y a eu un incident encore, hier, à notre point de service sur la St. George», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il affirme que la caisse a été fermée pour le reste de la journée, jeudi, et qu’elle a rouvert ses portes vendredi matin.

Les employés du point de service reçoivent présentement du soutien, dit-il. «Au niveau du personnel, on suit les procédures habituelles. On offre du support et nos ressources humaines sont sur le terrain pour appuyer le personnel.»

Mario Griffin ajoute qu’il ne peut pas en dire davantage. «C’est sous enquête policière. On travaille avec eux autres (les policiers) à ce niveau-là.»

Deux vols en trois semaines

Ce même point de service d’UNI Coopération financière a été touché par un vol à main armée, le 6 septembre peu avant 16h.

Le suspect, un homme blanc et corpulent mesurant environ 175 cm (5 pieds 9 pouces) s’est alors présenté au comptoir, a prétendu être armé et a réclamé de l’argent.

Un incident très semblable s’est ensuite produit à deux pas de là le 11 septembre. Un homme blanc, corpulent et d’à peu près la même taille, s’est pointé à la caisse populaire Advance Savings Credit Union et a dit être armé. Il a réclamé de l’argent.