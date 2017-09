Dieppe rend hommage à l’enfance

La sculpture publique de Marie Ulmer réalisée de concert avec 650 enfants de Dieppe et de Memramcook sera inaugurée dimanche dans le cadre du Festival de la récolte.

Installée au Parc Rotary à Dieppe, l’oeuvre collective intitulée L’ombre du pissenlit: parfaitement imparfait, a nécessité près de sept mois de travail.

La sculptrice et céramiste Marie Ulmer qui a travaillé au Centre des arts et de la culture de Dieppe et dans les ateliers du Parc Rotary, a demandé aux enfants d’écrire un court texte, de choisir une couleur et de graver des mots sur des pièces d’argile en forme de semence.

Au pied de l’immense sculpture de pissenlit haute de près de 5 mètres, on retrouve 650 semences de porcelaine sur lesquelles sont inscrits différents mots, parmi lesquels: Respect, enfant, famille, fleur, vie, j’aime, soleil, brille, fragile, ami, énergie et magie.

Un total de 650 pièces de porcelaine composent la base de la sculpture L’ombre du pissenlit: parfaitement imparfait. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le sous-titre de la sculpture Parfaitement imparfait est tiré du texte de la jeune Béatrice Collette, une élève de 6e année de Dieppe.

Composé de métal et de porcelaine, la sculpture qui témoigne de la force de la jeunesse, se veut une métaphore sur l’enfance.

«C’est vraiment notre pissenlit imaginé, avec deux lobes, un au soleil levant et l’autre au soleil couchant», a précisé l’artiste.

L’oeuvre est installée tout près de l’étang, pas très loin d’un terrain de jeux.

Le dévoilement de la sculpture se déroulera dimanche à 10h30. L’artiste et les jeunes créateurs de la maternelle à la 12e année seront présents.