Incendie du pont d’Inkerman: une journée de réflexion collective

Près d’une semaine après l’incendie qui a détruit de l’ancien pont ferroviaire d’Inkerman, les gens de la communauté et les utilisateurs du pont sont invités à réfléchir collectivement aux prochaines étapes. Une rencontre publique aura lieu le dimanche 24 septembre à 18h30 à la Salle communautaire d’Inkerman.

L’objectif dimanche soir sera d’évaluer les différentes options pour permettre à la communauté de continuer de pratiquer leurs activités préférées. On souhaite aussi étudier la possibilité d’éventuellement construire un nouveau pont, dit Glenda Robichaud, résidante d’Inkerman et médiatrice de la rencontre.

Des groupes représentant les motoneigistes, les cyclistes et les quadistes seront présents. Des élus locaux ont aussi été invités à y participer.

«On veut voir ce qu’on peut faire. On veut se faire un plan à long terme. Comment va-t-on faire pour reconstruire le pont? Est-ce qu’il y a moyen d’organiser des collectes de fonds? Est-ce qu’il y a des organismes qui peuvent nous aider? On veut travailler ensemble pour voir ce qu’on peut faire», ajoute Mme Robichaud.

Les organisateurs veulent également mesurer l’impact économique du pont.

«On veut que les commerçants viennent pour parler de l’impact de l’incendie sur leur entreprise. Est-ce qu’ils ont déjà vu des changements?»

Un comité sera mis sur pied au cours de la soirée. Il aura pour tâche de guider les prochaines actions.

Préoccupations environnementales

L’une des priorités du comité sera d’aborder la question environnementale. Les autorités n’ont pas encore procédé au nettoyage du site incendié. Les ruines du pont brûlé sont encore intactes. Glenda Robichaud presse Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, d’agir.

«L’environnement est une priorité. Il y a du nettoyage à faire. C’est une grosse préoccupation. Si tu vas marcher sur le bord du rivage, tu vas voir des gros morceaux de bois avec des clous partout. Il y a encore du bois qui flotte dans l’eau. C’est dangereux pour les poissons, les huîtres, les coques… Il y a des gens qui pêchent le bar, l’anguille et le gaspareau dans ces eaux.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour en savoir plus. Le gouvernement provincial ne considère pas que les débris présentent un risque immédiat à l’environnement ou à la vie aquatique de la rivière Pokemouche, souligne Marc-André Chiasson, un porte-parole du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

«Le ministère travaille cependant avec le propriétaire du pont et le ministère du Développement de l’énergie et des ressources pour que les débris du pont soient nettoyés dans un délai raisonnable afin de minimiser les impacts potentiels. L’agence fédérale de Transport Canada est également impliquée dans le dossier et pourrait exiger l’enlèvement des débris qui posent un risque ou une obstruction à la navigation, mais ce n’est pas encore le cas.»

L’Acadie Nouvelle a aussi contacté la GRC pour une mise à jour sur l’enquête en cours. Personne n’était disponible pour répondre à nos questions.