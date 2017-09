Maladie de Lyme: de nouvelles zones à risques

La province avertie qu’un nombre grandissant de tiques à pattes noires, porteuses de la maladie de Lyme, a été identifié dans le Sud-Est.

Auparavant, la population de tique était particulièrement importante dans les comtés de Charlotte, Saint-Jean et Kings. La Santé publique a ajouté les comtés d’Albert et de Westmorland à la liste des zones à risque.

La maladie de Lyme est causée par une bactérie appelée Borrelia burgdorféri, qui peut être transmise à un humain par la morsure d’une tique à pattes noires infectée. En juin, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont créé un nouveau programme de surveillance pour identifier les populations de cet acarien.

«Le risque de morsure par une tique commence quand elles deviennent actives, lorsque le temps se réchauffe au printemps. Il se poursuit durant les mois d’été jusqu’au gel à l’automne», avise la médecin-hygiéniste en chef par intérim, Jennifer Russel.

Les autorités sanitaires invitent la population à privilégier les habits longs lors des sorties et de détecter la présence de tiques après le retour à la maison.

En effet, les tiques infectées doivent généralement être accrochées à la peau pendant 24 à 36 heures pour transmettre la maladie à l’humain. La maladie de Lyme peut être traitée à l’aide d’antibiotiques quand elle est diagnostiquée à un stade précoce.

Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent se manifester par de simples éruptions cutanées, des maux de tête, de la fièvre et des spasmes, jusqu’à altérer le rythme cardiaque et causer la paralysie ou des troubles neurologiques. Elle peut s’avérer mortelle dans de plus rares cas.

Le nombre de cas rapportés est en croissance depuis plusieurs années. Les infections sont passées de deux en 2010, à onze en 2015 et 8 en 2016.

Selon le bureau de la Santé publique du Nouveau-Brunswick, les changements climatiques pourraient rendre le climat plus propice à l’expansion et à la reproduction des tiques porteuses de la maladie.