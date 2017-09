Des privilèges pour les abonnés de l’Acadie Nouvelle

Francis Sonier, directeur général et éditeur de l'Acadie Nouvelle.

L’Acadie Nouvelle offrira plusieurs avantages aux lecteurs qui sont abonnés à sa version papier et/ou numérique.

Le directeur général et éditeur, Francis Sonier, a annoncé le lancement d’un programme d’adhésion réservé aux abonnés.

«Nous voulions que vous soyez les premiers à savoir que, dans les prochaines semaines, nous allons lancer une nouvelle façon d’expérimenter votre abonnement. Au cours des dernières années, beaucoup d’entre vous ont partagé des idées sur ce que vous souhaitez obtenir de plus. Nous vous avons écouté.»

À compter du 26 septembre, le premier programme d’adhésion bonifiée de l’Acadie Nouvelle sera lancé.

«À l’Acadie Nouvelle, vous serez à compter de maintenant un Membre AN+! Qu’est-ce que ça veut dire? En tant qu’abonné au format papier ou numérique, vous bénéficierez automatiquement du statut privilégié de Membre AN+. C’est aussi simple que ça!»

En plus d’un accès simplifié et la possibilité de gérer leur abonnement en ligne, les Membres AN+ auront droit à plusieurs avantages, qui seront dévoilés la semaine prochaine.

«En plus de votre abonnement au journal et de votre accès illimité au contenu sur acadienouvelle.com, le nouveau programme d’adhésion vous offrira une valeur ajoutée et des privilèges uniques.»

Le journal rejoint 70 000 lecteurs par semaine. Son site web est visité par 90 000 utilisateurs uniques chaque semaine.