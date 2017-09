Une année de rêve pour la SPCA la Vallée

C’est bien peu dire que d’affirmer que la SPCA la Vallée vit actuellement des moments heureux.

L’organisme, qui se consacre au bien-être des animaux dans la région de Grand-Sault, a vu ses revenus augmenter de façon exponentielle au cours des derniers mois et du dernier exercice financier.

Réunis la semaine dernière à Grand-Sault dans le cadre de leur assemblée générale, les dirigeants de la SPCA la Vallée ont dressé un bilan somme toute des plus positifs des récentes activités et initiatives menées par l’organisme à but non lucratif.

Ceux-ci n’ont pas manqué de souligner l’immense succès remporté par la loterie la Chasse à l’as, qui a incidemment pris fin la semaine dernière.

À elle seule, la loterie a permis de garnir le compte bancaire de l’organisme de plus de 300 000$, du jamais-vu pour la SPCA la Vallée.

Même si le gros lot était loin d’équivaloir à celui remporté en juin dernier à Lamèque, il aura tout de même permis à un couple d’Edmundston de repartir de Grand-Sault avec la rondelette somme de 311 347$ en main.

L’engouement pour la loterie de la SPCA était tel que l’organisme avait décidé d’étendre ses points de vente jusqu’à Edmundston, où l’enthousiasme envers la chasse à l’as était tout aussi palpable qu’à Grand-Sault.

Diffusés en direct sur le réseau social Facebook, les tirages de la loterie attiraient chaque semaine des milliers de visiteurs.

«Lors du lancement de la chasse à l’as en octobre, les gens achetaient des billets afin de simplement venir en aide à notre organisme. Avec le gros lot qui a rapidement grimpé, c’est l’appât du gain qui a pris le dessus», a expliqué Julie Dubé, la présidente du conseil d’administration de la SPCA La Vallée.

La somme récoltée par l’organisme lui permettra entre autres de procéder à des travaux d’aménagement à ses installations du chemin Falls Brook Hill, situées dans le district de services locaux de Drummond.

La SPCA la Vallée s’est même permis le luxe de faire un don de 25 000$ au Refuge Madawaska d’Edmundston.

Cette somme a permis au refuge de sauver la vie d’un animal sévèrement blessé.

L’animal en question, surnommé Garçon, avait été retrouvé errant en juillet dernier, souffrant de fractures sur trois pattes. Étant un jeune chat âgé d’à peine sept mois, les bénévoles l’ont pris en charge et ce dernier a récemment subi une opération à Moncton.

La loterie annuelle Voyage de rêve a également contribué à la bonne santé financière de l’organisme, l’activité générant un profit d’environ 50 000$.

«Nous nous accordons quelques semaines de réflexion, mais il y a de fortes chances que la chasse à l’as soit de retour bientôt», a fait savoir Julie Dubé.

Les dirigeants de la SPCA la Vallée ont également révélé au cours de l’assemblée générale annuelle que les revenus provenant des frais d’adoption et de la vente de nourriture pour animaux avaient triplé au cours de la dernière année.

Ceux-ci se réjouissent d’avoir ainsi pu doubler les heures d’ouverture du refuge, procéder à l’embauche d’un autre employé et de pouvoir désormais abriter plusieurs chiens qui sont disponibles pour adoption.

Lors de la dernière année d’opérations, le refuge accueillit sous son toit 166 chats et 104 chiens, dont la vaste majorité a déjà été adoptée.

En ce moment, la SPCA la Vallée abrite cinq chiens et 24 chats.