Anonymat et automatisation au gouvernement: une inquiétante tendance

En phase avec son temps, le gouvernement provincial mise de plus en plus sur l’automatisation et l’informatisation. Le travailleur social et militant Claude Snow met toutefois en garde que cette évolution favorise l’anonymat des fonctionnaires et mine l’imputabilité au sein de la fonction publique.

Dans le cadre de son travail, Claude Snow – travailleur social et membre du Comité des 12 pour la justice sociale – aide de nombreux Néo-Brunswickois à s’orienter dans le labyrinthe que peuvent devenir les programmes gouvernementaux.

Depuis quelques années, il remarque que l’État a des rapports de plus en plus impersonnels avec ses citoyens, notamment les plus vulnérables. Les lettres sont de plus en plus signées par des équipes ou par des services (et pas par des individus). Selon lui, cela pose problème.

«C’est difficile d’avoir des éclaircissements si le message n’est pas clair. On ne sait plus à qui s’adresser. Souvent, les messages sont ambigus parce que les fonctionnaires écrivent en parlant des deux côtés de la bouche, en disant des choses sans dire des choses, etc.», dit-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Il croit cela mine l’imputabilité et la transparence au sein du gouvernement. «Quand on reçoit une réponse puis qu’elle n’est pas signée, on doute de sa validité. (…) Et qui prend la responsabilité de ce qui est écrit? C’est comme de l’impunité, c’est comme si on se cache sous le voile de l’anonymat pour ne plus être responsable de ce que l’on dit.»

Le cas du ministère du Développement social

L’un des ministères qu’il pointe du doigt est celui du Développement social, qui administre plusieurs programmes, dont l’aide sociale.

Au cours des deux dernières années, Claude Snow a notamment constaté que lorsque le ministère répond à des questions soumises par des prestataires, sa correspondance n’est pas attribuée à un fonctionnaire.

Il a aussi noté que c’est la même chose lorsqu’un avis de paiement en trop est envoyé par le ministère. De plus, lorsqu’un client de l’aide sociale répond à cet avis, la réplique du gouvernement est simplement signée «Équipe de recouvrement».

Afin d’y voir plus clair, en 2016, Claude Snow a demandé au ministère une copie de sa politique en ce qui concerne la signature de la correspondance. Comme on peut le voir dans des documents qu’il nous a fournis, le gouvernement lui a répondu qu’une telle politique n’existe pas.

Claude Snow a continué à pousser et a fini par déposer une plainte à la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, Anne Bertrand.

Cette dernière a mené une enquête. Son rapport, dont nous avons obtenu copie, dit que le ministère n’a effectivement pas de politique et qu’il n’a donc pas enfreint la loi en affirmant à Claude Snow qu’il n’en a pas.

Ce rapport, qui date de la fin septembre 2016 est intéressant, puisqu’il nous aide à comprendre pourquoi les lettres du ministère du Développement social envoyées aux clients ayant reçu trop d’argent ne sont pas signées.

En gros, lorsqu’un gestionnaire de cas entre des données dans un logiciel nommé NBCas et que ce logiciel détermine qu’une somme a été payée en trop, il s’active.

«C’est alors à ce moment que le logiciel NBCas génère une lettre indiquant le trop payé qui est destinée au client en question. Il n’y a pas de membre du personnel qui signe cette lettre. Pour cette raison, les lettres rédigées et expédiées aux clients trop payés ne portent pas de signature», lit-on dans le rapport de la commissaire.

Une question d’efficacité selon le gouvernement

L’Acadie Nouvelle a contacté le ministère du Développement social pour tenter de comprendre pourquoi la correspondance qu’il fait parvenir à ses clients est parfois anonyme.

Nous avons expliqué à sa porte-parole, Anne Mooers, les craintes exprimées par Claude Snow et avons demandé pourquoi le ministère a adopté cette pratique.

«Le ministère du Développement social répond aux questions des clients et du public le plus rapidement possible. Les réponses aux questions qui ont été soumises au site web du ministère ne sont pas signées. Cependant, les questions adressées au personnel du ministère et au bureau du ministre par courrier électronique ou courrier régulier sont signées par la personne à qui la lettre a été adressée», nous a-t-elle répondu dans un courriel.

Nous avons répondu à cette déclaration écrite en demandant si le ministère estime que cette pratique peut causer un problème d’imputabilité.

Nous avons aussi demandé depuis quand cette pratique est courante au ministère. Nous n’avons pas reçu de réponse.