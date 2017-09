Décès de l’ancien député Gérard Haché

L’ancien député Gérard Haché est décédé à son domicile de St-Isidore, le 22 septembre, à l’âge de 92 ans. Il était l’époux de Médora Haché depuis 67 ans.

Homme d’affaires depuis son très jeune âge, sa carrière a débuté en 1947. Il a été cofondateur de l’entreprise G&G Haché et Frères de St-Isidore, une entreprise qui fête cette année ses 70 ans d’existence.

Sa participation, pendant plusieurs années, au poste de conseiller au Conseil municipal de Bathurst peut être considérée étant une partie importante de sa vie.

En 1962, il a été nommé président de la nouvelle commission scolaire numéro 7 avec la responsabilité de consolider tous les petits districts de la paroisse en un seul district et de construire une école plus fonctionnelle et moderne.

Après l’éducation, c’est la santé de qui a bénéficié de son temps et de son énergie en tant que président du Conseil d’administration de l’hôpital de Tracadie, et ce, au moment où on entreprend les premières étapes vers la construction du nouvel hôpital.

À tout cela s’ajoute son implication dans différents organismes locaux qui ont pu bénéficier de son leadership.

Élu député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en 1967, c’est avec un souci d’égalité et de justice qu’il s’est dévoué à cette tâche.

Homme de foi, il s’est impliqué dans la communauté religieuse au niveau local et diocésain pendant de nombreuses années.

En 1998, il s’est engagé en tant que coprésident de l’ambitieuse campagne de financement de 5 000 000$ pour le diocèse de Bathurst, un objectif qui a été dépassé.

Gérard Haché a reçu de nombreuses distinctions dont la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada, le grade d’officier de l’Ordre de la Pléiade et l’ordre du Nouveau-Brunswick.

Peu importe ses domaines d’implication et d’engagement, il s’est investi dans de nombreuses causes aussi bien au niveau social, humanitaire, politique ou religieux. Son but premier a toujours été de travailler à améliorer le sort des plus démunis et des familles ayant des besoins particuliers.