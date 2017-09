Edmundston: faute de citrouilles, de la chaleur (vidéo)

Ce n’est pas à la pesée qu’un record a été établi cette année lors de la Journée de la citrouille d’Edmundston. C’est plutôt du côté du thermomètre que les organisateurs ont dû se tourner afin de voir une marque être fracassée.

Le mercure indiquait 28°C dimanche à Edmundston, alors que plusieurs milliers de personnes ont à nouveau pris part à la présentation du populaire évènement familial à la Marina Fraser.

«De mémoire, une telle température c’est du jamais vu», a d’entrée de jeu souligné Richard Plourde, l’un des organisateurs de la Journée de la citrouille d’Edmundston.

Seulement deux spécimens ont participé cette année au concours de la plus grosse citrouille.

Avec un poids de 759 livres, la citrouille du couple de producteurs formé de Daryl et Maureen Tingly a remporté le concours. Ils ont également mis la main sur le prix de la plus belle citrouille.

L’an dernier, le couple originaire de la région de Fredericton avait également récolté les grands honneurs en débarquant à Edmundston en possession d’une citrouille pesant pas moins de 1447 livres.

«L’année a été difficile pour les producteurs. L’été a débuté avec des températures fraîches et du temps pluvieux. Ensuite la chaleur et la sécheresse se sont installées. Ce n’est pas idéal pour la croissance des citrouilles», a raconté Daryl Tingly.

La citrouille du duo formé de Richard et de Don Plourde a pour sa part indiqué 615 livres à la pesée officielle.

La citrouille de ce duo d’Edmundston provient de semences prélevées sur la citrouille du couple Tingly qui avait remporté le concours en 2016.

Un troisième participant s’est également immiscé à la toute dernière seconde dans le concours de la plus grosse citrouille.

Le spécimen de Brian Ouellette a affiché un poids de 0,5 livre lors de la pesée, soulevant les rires dans la foule.

Les organisateurs se sont réjouis du déroulement de la journée, malgré l’absence en grand nombre de citrouilles au concours.

«Il y a eu plus de 3000 visiteurs, une quarantaine de kiosques d’artisans locaux et une trentaine d’artistes peintres étaient présents. C’est un succès», a relaté Richard Plourde.

M. Plourde a lancé une invitation aux producteurs de l’État du Maine et du Restigouche afin qu’ils prennent part à la Journée de la citrouille d’Edmundston en 2018.

L’organisateur a également lancé une invitation aux gens à faire pousser des citrouilles sur leur propre terrain.

«Ça ne prend pas un terrain énorme et à tout casser. C’est relativement facile d’obtenir une citrouille dont le poids peut atteindre 200 livres», a expliqué Richard Plourde.

En 2018, la Journée de la citrouille d’Edmundston célèbrera son 20e anniversaire.

En plus de la présentation du concours de la plus grosse citrouille, les organisateurs prévoient ajouter à la programmation de l’évènement un concours de citrouilles de champs et de la plus grosse tomate.