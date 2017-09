Festival de la récolte de Dieppe: le public n’était pas au rendez-vous

Le public s’est fait attendre à la 9e du Festival de la récolte de Dieppe. Les organisateurs dressent un bilan mitigé de l’événement, qui vise à faire la promotion de l’alimentation locale.

Maxime Gauvin, organisateur, regarde la place 1604, dimanche midi. Les violoneux Christine Melanson, Robin LeBlanc et Nicolas sont au rendez-vous… mais les gens n’y sont pas.

Six personnes ont planté leurs chaises pliantes et quelques familles font un pique-nique avec des grillades vendues sur le site.

C’est assez représentatif du taux de participation pendant tout le festival, dit-il.

«Je pense que le public n’a pas été autant au rendez-vous qu’on aurait voulu. Je le comprends. Il fait beau, c’est le temps des pommes. Mais s’ils en ont profité pour aller faire des activités dehors et visiter des fermes, c’est mission accomplie pour nous», explique celui qui est également directeur général de la Récolte de chez nous.

Le coup d’envoi a été lancé vendredi soir, avec un 5 à 7, suivi d’une prestation de l’artiste autochtone Shault, au Centre des arts et de la culture. Le coût d’entrée était de 20$.

Samedi, des agriculteurs et des artisans locaux ont accueilli le grand public au Marché de Dieppe, de 7h à 13h30. Des ateliers de cuisine ont également été offerts. L’événement phare du festival, la Soirée de l’expérience culinaire, a malencontreusement dû être annulée en raison de circonstances incontrôlables.

La randonnée en nature de dimanche matin aura été l’activité la plus populaire auprès des participants, aux dires de l’organisateur. Plus d’une vingtaine de personnes se sont pointées au parc Rotary

St-Anselme une balade explicative sur les plantes comestibles retrouvée dans nos forêts, dont certaines posséderaient même des vertus «médicinales».

Le dévoilement de la sculpture collective de Marie Ulmer a ensuite pris place. Ils étaient une douzaine à observer l’œuvre et à la photographier à l’arrivée de l’Acadie Nouvelle.

Maxime Gauvin songe à des moyens d’attirer de plus grandes foules pour l’an prochain. Il souligne la qualité des ateliers, malgré le taux de participation laissant à désirer.

«Les ateliers étaient impeccables. C’était extrêmement intéressant. Peut-être que d’autres types d’activités attireraient plus de gens. On parle déjà de 2018. Nous allons évaluer tout ceci et voir si on pourrait inclure de nouveaux concepts.»