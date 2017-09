Le projet d’agrandissement du Marché de Dieppe progresse

La Coopérative la Récolte de Chez Nous prévoit toujours la construction d’une annexe au Marché de Dieppe. Selon les gestionnaires, le projet d’expansion de l’édifice est en bonne voie.

Cette annexe serait située sur le côté ouest de la structure actuelle, un espace actuellement dédié au stationnement.

L’équipe envisage d’y installer des kiosques de vente supplémentaires, des espaces de restauration, une cuisine où les vendeurs pourraient préparer leurs plats et des locaux destinés à des conférences ou à des ateliers.

«Une des options que l’on explore, ce serait l’ajout d’une microbrasserie. On examine aussi la possibilité d’avoir un centre d’innovation pour les produits transformés où les producteurs pourraient expérimenter des produits à valeur ajoutée avec leurs produits de la ferme», rapporte Maxime Gauvin directeur général de la coopérative.

«On parle d’avoir de la formation pour le développement professionnel des marchands, que ce soit sur le marketing, les médias sociaux, la sécurité alimentaire ou les tendances en alimentation.»

Le projet est actuellement évalué à une somme de 4 à 5 millions $. Les gestionnaires du Marché de Dieppe espèrent trouver le financement nécessaire et présenter une proposition finale accompagnée de plans au cours de l’hiver.

Si tout se déroule selon leurs plans, les travaux agrandissement pourraient se concrétiser d’ici l’été prochain. «Ça a beaucoup avancé, mais on est encore en phase de développement du plan d’affaires et du design», tempère M. Gauvin.

Cette superficie additionnelle permettra de libérer davantage de place pour le marché du samedi, devenu plus achalandé que jamais. Le rendez-vous hebdomadaire est devenu un lieu de rencontre incontournable de la région, qui attire près de 7000 visiteurs chaque fin de semaine.

«On voit que les chiffres continuent d’augmenter d’année en année, l’achalandage est là. La grande majorité de nos membres réalisent un gros pourcentage de leur chiffre d’affaires le samedi, c’est là où ils vont pour être en contact avec le client et prendre le pouls des consommateurs», note Maxime Gauvin.

Il constate un grand intérêt pour le projet parmi les membres et le public. «Les gens veulent acheter local et une variété de produits. Avoir plus d’espaces pour les marchands et plus de diversité, ça va combler les besoins.»

La Récolte de Chez Nous pourrait ainsi ouvrir la porte à de nouveaux vendeurs.

«Quand on choisit de nouveaux marchands, on veut s’assurer d’avoir une bonne diversité de l’offre et qu’il y a un besoin, souligne le directeur général. On regarde ensuite si le produit est poussé, élevé localement et transformé localement. L’objectif ce n’est pas de faire de la revente, ou de proposer des produits industriels.»

L’organisme à but non lucratif assure depuis 12 ans l’organisation du marché et la gestion du bâtiment. Cependant la Ville de Dieppe demeure propriétaire des lieux et devra approuver l’initiative avant qu’elle ne voie le jour.

«La ville n’a pas encore reçu de proposition officielle alors nous n’avons pas encore de position sur ce dossier, indique la directrice des communications de la municipalité, Annie Duguay. Cela étant dit, le Marché demeure une priorité pour le développement de notre centre-ville et de la Place 1604.»