CMA: les nouvelles règles pourraient compromettre le projet de la baie des Chaleurs

Les nouvelles règles concernant le choix des futurs Congrès mondiaux acadiens (CMA) risquent de faire dérailler le projet de candidature de la baie des Chaleurs pour 2024. Du moins dans sa forme actuelle.

La direction de la Société Nationale de l’Acadie a dévoilé en fin de semaine son nouveau cahier de charge des CMA, soit le document comprenant les critères de sélections auxquels doivent se plier les comités (régions) désirant postuler pour cet événement d’envergure.

Parmi les nouvelles règles en place, une vise à rétrécir considérablement le territoire pour l’organisation des activités principales. Ces activités devront désormais être contenues dans un rayon de 50 km et moins. On laisse un peu de latitude aux activités secondaires en leur imposant toutefois l’obligation de demeurer dans la «même communauté d’intérêts».

À première vue, ce changement devient incompatible avec le souhait de certains leaders de la région Chaleur qui rêvaient d’une candidature unique pour la baie des Chaleurs, une candidature qui comprendrait le Restigouche ainsi qu’une portion du sud de la Gaspésie. Cette candidature, on la souhaitait pour l’édition du CMA 2024.

De Bathurst à Bonaventure (QC), la distance terrestre est de 230 km, soit près de cinq fois ce qui est recommandé dans le nouveau cahier de charge. Même une union Bathurst-Campbellton – semblable à celle survenue en 2003 pour les Jeux d’hiver du Canada – semble également improbable, la distance entre les deux cités excédant 100 km.

Mario Doucet est le président provisoire de ce comité. Lundi, il n’avait pas encore lu le nouveau cahier de charge pour l’organisation des CMA et n’avait pas eu le temps de s’asseoir avec son comité pour discuter des changements. Car outre la distance, les limites du budget et de la durée du congrès (budget maximal de 11 millions $ pour un maximum de 11 jours) étaient aussi à l’ordre du jour.

«On attendait le dépôt de ce document avant de se rencontrer de nouveau pour discuter du projet. À ce stade et à la lumière des nouvelles règles, je n’ai aucune idée de la direction que prendra le comité, à savoir s’il voudra continuer ou préférera ne pas présenter de candidature. On va prendre le temps de bien étudier le document avant de prendre une décision», exprime M. Doucet.

Chose certaine, les nouvelles règles viennent compliquer la donne pour ceux qui aspiraient à une vaste candidature régionale.

«Peut-être faudra-t-il réviser le projet à la seule région Chaleur, mais là on parle d’une autre dynamique», dit-il.

Selon lui, la région Chaleur a beaucoup en commun avec le Restigouche et la Gaspésie.

«C’est pour cela qu’on voulait les avoir plus comme participants que comme invités, afin de faire en sorte qu’elles puissent également bénéficier des retombées d’un CMA», indique-t-il.

Selon lui, l’intégration des régions Restigouche et Gaspésie à la candidature de la région Chaleur n’était toutefois pas un prérequis, mais plutôt un souhait.

«Il y avait une volonté pour que ça reflète la baie des Chaleurs. Ce souhait était motivé par le grand nombre d’intérêts communs que nous avons tous ensemble. Nous avons plusieurs histoires communes, plusieurs racines communes. On croit que ç’aurait été une belle initiative de mettre tout cela ensemble afin de promouvoir notre grande région. Ç’aurait été un beau défi», croit-il, précisant par contre que le projet n’est pas encore mort officiellement.

La date limite pour soumettre un dossier de candidature pour l’organisation du CMA 2024 est le 31 octobre 2018. Le comité de la région Chaleur a donc encore une bonne année pour étudier la question.

Faire face à la réalité

Directrice du Musée acadien du Québec à Bonaventure, Louise Cyr aurait aimé voir sa communauté incluse à l’intérieur d’une candidature commune avec Chaleur et Restigouche. Elle-même membre du comité qui a étudié la structure du CMA, elle dit toutefois comprendre qu’on ait voulu imposer des limites.

«Quelque part, il faut être réaliste. Participer à une activité à Bathurst et assister à une seconde le lendemain à Bonaventure, c’est loin», confie Mme Cyr, avouant avoir trouvé les longues distances à parcourir pénibles lors du dernier CMA.

«On a bien beau vouloir étendre ces événements, le but c’est qu’il y ait des participants. Si on veut qu’un événement ait une belle durée de vie, c’est important qu’il y ait une structure en place de sorte que ça ne s’éparpille pas trop. Ç’aurait fait une belle union entre nos communautés, c’est certain. Cela dit, rien ne nous empêche de tenir des activités connexes ou de tisser d’autres liens lors d’un éventuel CMA. Peut-être traverser chez nous en bateau», suggère-t-elle.