Kevin Arseneau candidat à l’investiture libérale dans Kent-Nord

Une journée après avoir quitté la présidence de la SANB, Kevin Arseneau dévoile qu’il sera sur les rangs pour être choisi candidat libéral pour les élections de 2018 dans la circonscription de Kent-Nord. À ce moment-ci, la date de l’assemblée d’investiture n’est pas encore connue.

« Après avoir œuvré à différentes causes, le temps est venu pour moi de faire le saut dans l’arène politique et de participer d’une nouvelle façon au développement de la province, de ma communauté et des dossiers qui me tiennent à cœur. À ce moment-ci, je suis d’avis que je suis un atout pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick et que c’est la meilleure façon pour moi de contribuer encore davantage» explique le principal intéressé.

Kevin Arseneau est copropriétaire de la Ferme Terre Partagée. Il était jusqu’à hier, président de la SANB. Il détient un baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton. Il a été entrepreneur, formateur, conteur, assistant de recherche, enseignant et évidemment, fermier. Il est originaire de Robertville, mais habite la région de Rogersville depuis près de 4 ans.

« C’est une décision très réfléchie. J’en ai discuté avec des gens en qui j’ai confiance et avec de grands libéraux que je respecte. Je veux pouvoir faire une plus grande différence et c’est à l’Assemblée législative que je pourrai le faire, » ajoute monsieur Arseneau.

Parmi les dossiers qui lui tiennent à cœur, mentionnons l’environnement, le développement rural et l’agriculture ainsi que l’éducation, de la petite enfance à au postsecondaire.

« Les gens de ma région me connaissent. Ils savent que je suis une personne très intègre et que je défends ce en quoi je crois, » conclut Kevin Arseneau.