Kevin Arseneau: «Je ne serai pas un mouton»

Kevin Arseneau annonce qu’il sera candidat à l’investiture libérale dans Kent-Nord, quelques heures après avoir remis sa démission à titre de président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Dans un communiqué, il indique qu’il tentera d’être désigné candidat libéral pour les élections de 2018 dans la circonscription de Kent-Nord.

«Après avoir œuvré à différentes causes, le temps est venu pour moi de faire le saut dans l’arène politique et de participer d’une nouvelle façon au développement de la province, de ma communauté et des dossiers qui me tiennent à cœur. À ce moment-ci, je suis d’avis que je suis un atout pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick et que c’est la meilleure façon pour moi de contribuer encore davantage», déclare le principal intéressé.

Cette décision représente un changement de cap important pour l’agriculteur au parcours multifacette. Avant les élections provinciales de 2014, M. Arseneau avait annoncé son intention de briguer l’investiture du Parti vert dans la circonscription de Restigouche-Chaleur. Il s’était finalement retiré expliquant vouloir se concentrer sur ses études.

«Je me vois proche de l’héritage de Louis-J.-Robichaud et de Bernard Richard», explique-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Quand je pense aux investissements pour la petite enfance, l’enveloppe égalitaire en éducation, la gratuité scolaire pour ceux qui ont un revenu de moins de 60 000$, la stratégie d‘achat local… ce sont de belles initiatives qui peuvent être amenées plus loin.»

Plus tôt ce mois-ci, l’actuel député de Kent Nord, Bertrand LeBlanc, a annoncé publiquement sa retraite de la vie politique. La date de l’assemblée d’investiture n’est pas encore connue.

«Je ne serai pas un mouton»

Kevin Arseneau est copropriétaire de la Ferme Terre Partagée à Rogersville. Il détient un baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton. Il a été entrepreneur, formateur, conteur, assistant de recherche, enseignant et fermier.

Il croit pouvoir garder sa liberté de ton tout en s’engageant dans un parti politique.

«Je reste le même Kevin Arseneau, lance-t-il. Je suis contre l’épandage de glyphosate et je pense que la diversité des opinions est intéressante. Je ne serai pas un mouton, les gens s’attendent à ce que je reste intègre.»

Plusieurs dossiers lui tiennent à cœur, notamment l’environnement, le développement rural et l’agriculture ainsi que l’éducation, de la petite enfance à au postsecondaire.

Période de transition à la SANB

M. Arseneau assure que cette entrée en politique est l’unique raison de son départ de la SANB.

«Je ne pouvais pas continuer à la SANB en sachant que je briguais l’investiture. Ça prend énormément de temps et ça n’aurait pas été éthique de rester. Si ça n’était pas venu de ma bouche, ça aurait pu faire du mal à l’organisme.»

Kevin Arseneau a été élu à la tête de la SANB en octobre 2016. Le conseil d’administration de l’organisme acadien se réunira dans les prochaines heures pour tenter d’élire une présidence intérimaire.

«La SANB est en très bonne posture, estime le président sortant. Le conseil d’administration est multigénérationnel et on a une équipe très compétences au bureau. Il y a eu des changements majeurs pour rebâtir les ponts avec les organismes et les partenaires financiers. Je laisse une SANB beaucoup plus solide et je fais confiance aux gens qui sont là pour continuer le travail.»