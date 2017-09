Moncton invitée à changer de nom

Moncton est la ville la plus populeuse du Nouveau-Brunswick, avec ses 71 889 résidants, selon le recensement de 2016. - Archives

Après les mouvements à Montréal à Halifax visant à changer la toponymie et à enlever des statues rendant hommage à des personnalités controversées de l’histoire, c’est au tour de Moncton d’avoir un débat chargé d’histoire. Le lieutenant-général Robert Monckton a joué un rôle clé dans la déportation des Acadiens.

Durant les jours qui ont suivi les manifestations à Charlottesville, aux États-Unis, sur le retrait d’une statue du général confédéré Robert E. Lee, en août, Paul Dollar LeBlanc n’a pas arrêté de penser à sa ville natale de Moncton.

La ville du Sud-Est est nommée en hommage à Robert Monckton, un commandant des forces britanniques en Amérique du Nord pendant la guerre de la Conquête (1754-1763). Le fils d’aristocrate a mené la prise du fort Beauséjour et a poursuivi les réfugiés et les résistants acadiens pendant le grand dérangement.

M. LeBlanc croit qu’il est temps d’avoir une discussion franche sur le nom de la ville de Moncton. Il a publié un article en ligne où il décrit Robert Monckton comme un «architecte du génocide» et un «boucher des Acadiens». Il demande que le nom de Moncton soit changé et encourage ses partisans à utiliser le mot clique #effacemoncton.

Ce n’est pas la première fois que ce débat fait surface. Le nom de la seule université acadienne du Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton, fait aussi tiquer plusieurs francophones.

«Dans les cercles privés, il y a parfois des débats animés sur la question. Mais il n’y a personne qui ose en discuter dans la sphère publique. J’ai donc pensé que le temps était venu de lancer une campagne de sensibilisation.»

«Plusieurs gens sont offensés qu’on veuille mettre en lumière le fait que Robert Monckton est souvent considéré comme un boucher des Acadiens. C’est peut-être le temps de changer le nom de la ville, ou au moins de se poser la question à savoir si c’est approprié pour une ville aussi importante au niveau de la culture acadienne», affirme celui qui a complété une maîtrise en science des religions à l’Université d’Ottawa.

En partageant son article dans divers groupes sur Facebook, M. LeBlanc a reçu des réactions partagées. Il affirme que des gens du Mississippi, d’Ottawa, d’Edmonton et d’autres villes à l’extérieur de Moncton l’ont contacté en demandant comment ils peuvent appuyer sa cause. Pour certains Acadiens de Moncton, son texte a été l’occasion de prendre conscience de «la charge négative associée au nom Moncton».

Dans d’autres cas, son projet n’a pas été aussi bien reçu.

«J’ai publié l’article sur un newsgroup de Moncton. Pour la plupart, c’était négatif. On a dit des choses que je ne voudrais pas répéter. Il y avait des attaques personnelles, des propos haineux à mon égard et des commentaires émanant d’un sentiment anti-acadien que je ne réalisais même pas qui existait», mentionne-t-il, ajoutant qu’il a été expulsé du groupe.

«La nature biculturelle de la province est ressortie. Il y a deux perspectives complètement différentes. Il y a deux différentes interprétations historiques des faits. On a tous un point de vue sur notre histoire qui nous est propre. Il y a vraiment un débat entre deux communautés, pas juste entre deux langues.»

Sans prendre position, Gregory Kennedy, professeur du Département d’histoire et de géographie à l’Université de Moncton, affirme qu’il a «toujours trouvé ironique qu’une des villes les plus importantes pour la population acadienne porte le nom de Monckton».

«Je trouve intéressant qu’il y ait une discussion entre divers secteurs de la population. J’espère que ça mènera à une réflexion sur l’Acadie d’aujourd’hui, et la façon que nous voyons le grand dérangement et ses conséquences dans le contexte contemporain.»

Il souligne qu’au moment de nommer la ville, ses dirigeants n’avaient probablement pas l’intention d’offenser les Acadiens.

«Au 19e siècle, les perspectives d’avenir étaient moins claires, donc il n’y a pas de lien direct. Les gens de l’époque n’avaient pas l’intention d’offenser les Acadiens.»

Quant à savoir quel nom remplacerait Moncton, M. LeBlanc mentionne que la plupart des personnes avec qui il a abordé le sujet suggèrent les noms Petitcodiac ou Codiac. Avant le grand Dérangement, la localité était nommée Le Coude.

Qui était Robert Monckton?

Fils d’aristocrate britannique, Robert Monckton avait déjà un curriculum vitae prodigieux quand il a débarqué en Amérique du Nord, au début des années 1750.

En 1741, âgé de 15 ans, il a rejoint la British Army. Il a monté en grade rapidement en participant à la guerre de Succession d’Autriche et aux rébellions jacobites en Écosse. En 1753, il a atteint le rang de lieutenant-colonel et s’installe l’autre bord de l’océan Atlantique, où il prend les commandes de fort Lawrence.

«On doit voir Monckton dans son époque et en fonction de sa carrière. Il s’agit d’un officier de bonne réputation, un homme très professionnel avec beaucoup d’expérience contre les Français et les sujets rebelles», explique Gregory Kennedy, professeur du département d’Histoire et de Géographie à l’Université de Moncton.

Les années entourant son arrivée, la France avait érigé une série de petits forts en Acadie française (le Nouveau-Brunswick actuel). Entretemps, les Britanniques redoublaient leurs efforts pour coloniser la grande région.

En 1755, à la tête de 2500 soldats, Robert Monckton lance une attaque sur le fort Beauséjour. La forteresse française capitule en peu de temps.

«Le fort Beauséjour avait une garnison beaucoup plus petite que les effectifs de Robert Monckton et de Charles Lawrence. Le commandant a cédé le fort assez rapidement.»

Pendant l’attaque, le lieutenant-colonel a découvert qu’une milice d’Acadiens-neutres se battait aux côtés des colons français. Peu après, le gouverneur Charles Lawrence a demandé aux délégués des communautés acadiennes de prêter un serment d’allégeance sans condition au roi britannique.

«Ils ont répondu qu’ils avaient déjà prêté serment dans les années 1730, et qu’ils devraient consulter avec leurs communautés. Lawrence en avait eu assez. Il a mis les délégués en prison et il a donné l’ordre d’effectuer la déportation.»

Robert Monckton a été impliqué dans la campagne militaire pour déporter les Acadiens, qui se réfugiaient de plus en plus creux à l’intérieur des terres. Il faisait partie d’un groupe responsable de combattre la résistance acadienne menée par Joseph Brossard. La campagne a été violente.

«On a brûlé des maisons, on a cherché à trouver tous les moyens que les réfugiés utilisaient pour continuer leur résistance. Les petites communautés de Shepody à Memramcook, les camps de réfugiés à Cocagne, Miramichi et d’autres ont été attaquées en successions par les Britanniques.»

Si M. Kennedy est prêt à affirmer que le gouverneur Lawrence a une grande part de responsabilité dans la déportation des Acadiens, il affirme que c’est plus difficile de juger Robert Monckton.

«J’ai un peu de difficulté avec le fait de juger les personnalités historiques selon une perspective contemporaine. C’est sûr que Monckton n’aimait pas les Acadiens. Mais a-t-il outrepassé ses directives? Je ne crois pas. Il a reçu des directives, et il a fait de son possible pour accomplir sa mission.»

M. Kennedy relate un texte d’Ian Steele qui, après avoir consulté les correspondances de Robert Monckton, a conclu que l’ancien lieutenant-colonel a effectué ses ordres avec efficacité, mais «sans enthousiasme».