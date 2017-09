Le conseil municipal de Tracadie n’a pas été une balade sur un long fleuve tranquille, lundi soir.

Dans son rapport, le maire de Tracadie, Denis Losier, a lancé des pointes contre certains conseillers. Il a même affirmé que des employés avaient le «logo de la ville tatoué sur le portefeuille» et non pas sur le coeur.

Une des conseillères n’a pas apprécié que le maire vise le conseil.

«Je sens que vous attaquez notre conseil. Comme conseiller, je me demande si on a le droit de dire notre point de vue. Je me sens accusée et je n’aime vraiment pas cette situation», a lancé Ginette Brideau Kervin, conseillère du quartier 4. Elle souhaite rencontrer le maire sur le sujet.

«On est d’accord avec ce que vous faites. Ce qui dérange, c’est quand on se fait clouer au pilori dans les rapports», a-t-elle ajouté.

La réplique du maire a été tranchante.

«Je ne suis pas certain de faire confiance à tout le conseil. J’ai entendu des choses dans mon dos», a répondu Denis Losier.

Il a ensuite insisté sur le fait qu’il permettait à tous de s’exprimer en conseil et souhaitait un débat public. Le maire veut redresser les finances et mettre fin à des pratiques qui seraient abusives.

«Les gens ont besoin d’entendre le débat. Si ça va bien, ils vont l’entendre. Si ça va mal, ils vont l’entendre. Je n’ai pas de cachette envers personne», a dit Denis Losier.

Sur une note plus positive, deux conseillères ont tenu à réitérer leur appui au maire.

Le maire Losier fatigué

Le maire s’est dit «épuisé» après 15 mois à «apporter des arguments et dire que je ne suis pas là pour dire des mensonges, mais la vérité».

«Peut-être que je vais trop loin, mais… je suis tanné. Je consacre de 60 à 70 heures par semaine pour la mairie», a-t-il ajouté.

Denis Losier a également insinué dans son rapport, au début du conseil, sur le fait que le conseiller Jolain Doiron serait jaloux de certains conseillers.

«Je ne suis pas jaloux», a précisé le conseiller visé, d’un ton calme.

Et, dès le début du conseil, un résidant d’une rue privée s’est levé pour protester contre la fin du programme de transfert des rues privées votées à l’unanimité par le conseil municipal le 11 septembre.

Louis-Paul Brideau, qui est déjà intervenu dans les médias sur le sujet, est sorti de la salle du conseil alors que le maire demandait au secrétaire municipal d’appeler la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

Troisième personne licenciée

Le maire est également revenu sur les changements apportés à l’administration municipale: deux gestionnaires ont été licenciés.

Les médias ont révélé qu’il s’agissait de Denis Poirier, directeur du développement économique, et de Pierre Morais, coordonnateur des ressources humaines.

Denis Losier a indiqué que les médias qui ont divulgué le nom des personnes licenciées ont refusé de divulguer le nom ou les noms de leurs sources. Il a également précisé qu’une troisième personne a perdu son poste, mais a refusé de fournir davantage de détails.

Il a toutefois précisé que le but n’était pas de «punir, mais de rendre la structure administrative plus efficace».

Le maire a également annoncé que deux nouveaux postes seront ouverts.

Il y aura donc embauche d’un conseiller juridique, qui sera responsable de la vérification des ententes, de la rédaction des prochains contrats, des arrêtés municipaux et des autres aspects légaux.

Un gestionnaire des plaintes et de l’information sera aussi embauché.

Ce poste servira à «améliorer les services aux citoyens», a précisé Denis Losier. Il souhaite également que le poste serve à «corriger les situations sources de problèmes» et à permettre à la Ville de «trouver ses faiblesses».

Les états financiers devraient être finalisés d’ici le 20 au 25 octobre, ce qui amènera une bouffée de fraîcheur dans les finances de la Ville.