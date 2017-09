Une nouvelle coopérative approvisionne les écoles en produits locaux

Depuis la rentrée, la coopérative agroalimentaire du Nouveau-Brunswick ravitaille plusieurs établissements scolaires en fruits, en légumes et en viande issus de producteurs de la région.

Opérationnelle depuis trois semaines, la CANB a effectué ses premières livraisons dans 25 cafétérias scolaires du Grand Moncton. Cette nouvelle initiative provinciale doit faire le pont entre les services alimentaires des écoles et les agriculteurs néo-brunswickois.

La coopérative s’occupe de l’entreposage, de la conservation et de la distribution d’aliments locaux qui se retrouveront dans les assiettes des élèves.

Au total, 93 écoles ont confirmé leur intérêt à travers la province. Elles devraient toutes recevoir des produits de la ferme avant la fin de l’automne.

L’organisme à but non lucratif a pu voir le jour grâce à une subvention provinciale de 273 000$. La coopérative vit pour le moment une période de transition, explique le directeur général Frederic Laforge.

«On a déjà des partenariats avec des agriculteurs, mais on a reçu les fonds fin août quand les fermiers sont déjà dans le temps de la récolte, dit-il. D’ici janvier, on aura une bonne idée des écoles participantes et on pourra donner aux producteurs une projection des ventes pour qu’ils puissent planifier leur saison.»

La CANB compte parmi ses membres l’Union Nationale des Fermiers, La Récolte de Chez Nous et le Réseau des cafétérias communautaires, qui gère les services alimentaires de 25 écoles du District scolaire francophone Sud.

Ce système offre aux producteurs des alentours de nouveaux débouchés. «Les agriculteurs vont y trouver leur compte. Ça leur ouvre un marché et ça leur permet de faire plus de production», note Denis Rioux, directeur du Réseau des cafétérias communautaires.

«Pour nous avoir des aliments produits le plus près possible de l’école c’est mieux que des fruits et légumes congelés», ajoute-t-il. Le partenariat permet donc aux enfants de consommer une nourriture saine, locale et non transformée.

«Le but ultime c’est d’offrir une meilleure assiette aux élèves. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire, insiste M. Laforge. Les produits locaux sont plus dispendieux, les grandes compagnies de distribution vont plutôt acheter au prix le plus bas auprès d’un fournisseur à Toronto ou Montréal.»

La CANB est également associée au Carrefour Beausoleil, le centre scolaire et communautaire de Miramichi. L’organisme francophone vient de recevoir 15 000 livres de tomates issues de la Ferme Pouce Vert d’Acadieville. Le personnel se chargera lui-même de les transformer en sauce tomate qui sera servie aux élèves tout au long de l’année scolaire.

Mais les défis sont grands: la coopérative doit assurer l’approvisionnement de petites écoles dispersées sur un large territoire tout en limitant les frais de distribution. Alors que le prix d’un repas varie entre 5,25$ et 5,75$, rentabiliser les opérations relève du casse-tête.

À long terme, la coopérative se donne pour objectif d’étendre le modèle à l’ensemble des établissements de la province. «En augmentant le volume, on va réaliser des économies d’échelle et le modèle d’entreprise aura plus de chance de fonctionner», avance Frederic Laforge.