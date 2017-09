Pas de hausse à la pompe

Après un mois de volatilité en raison des ouragans dans le sud des États-Unis, le prix de l’essence devrait demeurer stable cette semaine.

L’analyste en chef de Gasbuddy.com, Dan McTeague, prédit qu’il n’y aura aucun changement des prix à la pompe au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces maritimes, d’ici la fin de la semaine. Des calculs effectués par l’Acadie nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent plutôt prévoir une hausse de 1 cent le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service dans la province est 115,3 cents le litre.

Selon M. McTeague, la stabilisation des prix cette semaine est due au ralentissement du nombre de tempêtes sévères dans l’Océan atlantique.

«Avec l’essoufflement des tempêtes tropicales de l’Atlantique, les prix d’essence devraient continuer à baisser cette semaine dans la plupart du Canada. Quoiqu’il pourrait encore y avoir quelques séquelles dans des marchés régionaux, les prévisions sont plus douces que ce que nous voyions il y a quelques semaines.»

Les prix d’essence les plus élevés au Nouveau-Brunswick selon Gasbuddy, mardi après-midi, sont à Harcourt, Waterville et Saint-Jacques, où au moins une succursale affiche des prix de 115,3 cents le litre ou plus. Les postes d’essence peuvent imposer un frais de 3 cents le litre pour l’essence avec service.

Les prix les plus bas sont à Fredericton, Moncton et Shediac, où des conducteurs font le plein à moins de 109 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.