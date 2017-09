L’aréna de Grande-Anse vivra de nouveau cette saison

La Ville de Caraquet prendra à sa charge les frais de gestion et d’opération du Centre Edmond E. Landry situé à Grande-Anse. - Archives

Plusieurs croyaient que l’aréna de Grande-Anse vivait ses derniers moments à la fin de l’hiver dernier, mais les patineurs pourront profiter de la glace cette saison. La gestion du Centre Edmond E. Landry et les factures qui l’accompagnent deviendront la responsabilité de la Ville de Caraquet.

L’aréna était déficitaire depuis plusieurs années et le village de Grande-Anse souhaitait lui donner une nouvelle vocation.

Mais une entente vient tout juste d’être conclue avec la Ville de Caraquet, qui va gérer l’aréna pour la saison à venir. Les patineurs devraient même être en mesure de s’élancer sur la glace au courant du mois d’octobre.

«L’aréna de Caraquet est plein. Si on avait perdu l’aréna de Grande-Anse, avec l’achalandage qu’on a, ça aurait causé des désagréments aux citoyens de Caraquet et de la Péninsule. Lorsqu’on regarde les inscriptions, ça justifie une deuxième glace», explique le maire de Caraquet, Kevin Haché.

Caraquet prendra à sa charge les frais de gestion et d’opération pendant six mois. Aucun loyer ne sera facturé par Grande-Anse.

Il est encore trop tôt pour dire combien coûtera la gestion à la Ville, puisque des approches doivent être faites et les heures de glace fixées. Ce sont les employés de Caraquet qui s’occuperont de l’aréna. Le directeur général ne s’attend pas à ce qu’il soit rentable.

«Il n’y a pas d’aréna rentable. C’est un service aux citoyens», souligne Marc Duguay.

La Ville de Caraquet avait donné au village une subvention de 25 000$ par année sur trois ans.

Grande-Anse engrangeait malgré tout un déficit de 50 000$, selon le maire par intérim.

«Nous n’avons plus les moyens en tant que petite municipalité d’offrir le service à des utilisateurs qui viennent à 90% de l’extérieur. Caraquet a un budget qui leur permet un peu plus d’ouverture», souligne Gilles Thériault.

Le projet de Centre de mieux-être sur la glace

L’ancien maire du village, Réginald Boudreau, avait annoncé en mars dernier son intention de faire un centre du mieux-être, qui aurait compris terrains de sports et piste de marche.

Mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick a refusé de donner du financement cette année. Réginald Boudreau a ensuite démissionné, en invoquant des problèmes de santé.

«Avant de démissionner, Réginald a fait part au conseil qu’il voulait aller chercher du financement au privé. Mais nous, notre priorité c’est le remplacement de la caserne de pompiers et c’est sur ça que nous allons concentrer nos énergies», précise Gilles Thériault.

Le projet de centre de mieux être a donc été mis sur la glace et pourrait changer de forme.

«On appuyait le projet, mais c’était conditionnel à du financement. (….) C’est certain qu’il va falloir réviser le projet si nous n’avons pas de financement», précise le maire par intérim.

«Pour l’instant, la solution c’est que l’infrastructure puisse servir au moins aux jeunes», ajoute-t-il.

La caserne de pompiers sera remplacée

La caserne de pompiers de Grande-Anse sera remplacée. Le bâtiment actuel est en trop mauvais état et les pompiers ont dû déménager temporairement dans le garage municipal.

«On sait depuis longtemps qu’il y a de l’infiltration d’eau et de la moisissure dans la caserne», explique le maire par intérim, Gilles Thériault.

La solution de rechange actuelle ne fait pas du tout l’affaire des pompiers. Et une demande de financement de 250 000$ à un programme fédéral pour une nouvelle caserne a été refusée.

Après avoir consulté les pompiers, le conseil municipal a décidé, hier, d’aller de l’avant avec un bâtiment conçu à partir d’une structure d’acier, situé au même emplacement que l’ancienne caserne.

La construction de ce nouvel édifice pour les pompiers de Grande-Anse est estimé à 600 000$ pour l’instant.

«J’ai l’impression que d’ici la fin de l’année 2018, on devrait être installé dans la nouvelle caserne», affirme Gilles Thériault.

Une marche des pompiers aura d’ailleurs lieu à Grande-Anse, samedi, à 10h.

«Le but est de sensibiliser les gens sur le fait que les gouvernements provincial et fédéral ne donnent pas d’argent pour le projet de caserne. Alors il faut que le village et les DSL payent au complet», explique Guy Landry, capitaine de la brigade de pompiers volontaires.

La marche débutera à l’ancienne caserne pour aller jusqu’au garage municipal.

L’ancienne caserne a été construite en 1969 et hébergeait également l’hôtel de ville avant son déménagement.