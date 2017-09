Encore beaucoup plus de suicides dans le Nord que dans le Sud

Le taux de suicide demeure beaucoup plus élevé dans le Nord que dans le sud du Nouveau-Brunswick, année après année. C’est ce que confirment les plus récentes données obtenues et analysées par l’Acadie Nouvelle.

Depuis plusieurs années, des intervenants remarquent avec inquiétude que ce fossé divise la province.

Des appels à la réflexion ont été lancés et des pistes de solutions ont été évoquées, mais d’énormes différences demeurent entre les régions. La tendance est lourde et elle se maintient.

Après avoir talonné le ministère de la Justice et de la Sécurité publique depuis le début septembre, nous avons enfin obtenu des données à jour du Service des coroners cette semaine.

Elles portent sur le nombre brut de suicides par circonscription judiciaire pour 2015 et 2016 et seront éventuellement comprises dans les rapports annuels du Service. Le dernier rapport disponible sur le web, portant sur l’année 2014, a été publié en octobre 2016.

Les données ne nous disaient pas grand-chose, vu que la population varie grandement d’une région à l’autre (et que l’on ne peut donc pas en déduire quoi que ce soit).

Nous avons donc calculé le taux de suicide par 100 000 habitants, qui brosse un portrait plus fidèle de la réalité. Et cette réalité n’est pas très encourageante, parce que plus ça change, plus c’est pareil.

Un constat clair comme de l’eau de roche

En 2015, le taux provincial était de 16,83 suicides par 100 000 personnes. Quand l’on se penche aux taux régionaux, on constate qu’il plus élevé dans le Nord que dans le Sud.

L’histoire était à peu près la même en 2016. Le taux provincial a chuté à 13,21, mais il est demeuré plus élevé dans les circonscriptions judiciaires du nord du Nouveau-Brunswick.

Seule une circonscription du Sud est sortie du lot l’année dernière, soit celle de Moncton avec un taux de 20,11. C’est près du double du taux de 2015 dans cette région.

Une tendance qui ne date pas d’hier

Deux ans, c’est une période plutôt courte. Cela nous donne très peu de données à nous mettre sur la dent. Nous avons donc calculé le taux de suicide moyen (par année) au cours de la période de 2009 à 2016.

Cela nous a permis de déterminer que le taux moyen provincial était de 14,26 au cours de cette période.

Nous avons aussi constaté que de 2009 à 2016, le taux moyen a été plus élevé dans quatre des huit circonscriptions judiciaires, soit celles de Campbellton (24,21), d’Edmundston (23,31), de Bathurst (18,31) et de Miramichi (16,32).

Comme on peut le voir dans la carte que nous avons préparée, toutes ces circonscriptions sont situées dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Quel portrait en 2017?

La tendance demeurera-t-elle en 2017? On peut émettre des hypothèses, mais il est encore beaucoup trop tôt pour les mettre à l’épreuve.

Nous avons obtenu des données fragmentaires à l’échelle provinciale (mais pas par circonscription judiciaire) pour l’année en cours. On ne peut toutefois pas en tirer grand-chose sans risquer de se mettre le doigt dans l’oeil jusqu’au coude.

Du 1er janvier au 26 septembre, le Service des coroners du Nouveau-Brunswick a répertorié 40 cas confirmés. Au cours de la même période (à quelques jours près) en 2014, environ 80 cas avaient été répertoriés.

On pourrait être tentés d’y voir un signe que le taux de suicide est à la baisse cette année.

Mais attention; on a intérêt à ne pas tomber dans ce piège, puisque ces données ne comprennent que les cas confirmés. Les enquêtes qui sont toujours en cours et les dossiers qui n’ont pas été formellement clos par le Service des coroners ne sont pas inclus dans ce nombre.

Le nombre de suicides au Nouveau-Brunswick pour la période du 1er janvier au 26 septembre devrait donc augmenter au cours des prochains mois. On en aura le coeur net en 2018 lorsque seront publiées des données plus complètes.

Clivage Nord-Sud: l’accès aux services pourrait être en cause

Les statistiques brossent un portrait inquiétant de la situation. Année après année, un plus grand nombre de Néo-Brunswickois mettent fin à leurs jours dans le Nord que dans le Sud.

Comment expliquer ce clivage? La gestionnaire des opérations de l’Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, Kristen Barnes, dit qu’il est difficile de mettre le doigt sur une seule cause possible.

Elle apporte cependant des pistes de réflexion. Selon elle, il est probable que l’offre de services dans les régions rurales du Nord ait une influence sur l’état des choses.

«Je ne dirais pas qu’il est plus difficile d’accéder à des services dans les régions rurales, mais que l’offre de services est plus variée dans les régions urbaines.»

Elle explique qu’un plus grand nombre d’organismes à but non lucratif sont présents dans les centres urbains de la province. Les régions rurales gagneraient à avoir accès à une plus grande variété de services.

«Dans les communautés rurales, il y a certains organismes à but non lucratif, mais il y a un besoin pour plus d’organismes du genre», dit-elle.

Mais comment peut-on, collectivement, régler ce problème et réduire les taux de suicide dans le Nord?

Kristen Barnes répond que les gouvernements et leurs partenaires ont un rôle à jouer et qu’ils pourraient financer davantage les services en santé mentale.

«Malheureusement, il y a parfois un manque de services disponibles. Il faudrait augmenter le financement à la fois du gouvernement et des secteurs communautaire et privé.»

Il faut aussi s’attaquer à la stigmatisation, qui met des bâtons dans les roues de bien des gens vulnérables, selon elle.

«Deux tiers des individus disent que la stigmatisation des troubles de santé mentale est une barrière qui les empêche de demander de l’aide. Si les gens ne demandent pas de l’aide et qu’ils n’obtiennent pas les services dont ils ont besoin, c’est un obstacle.»

Si vous avez besoin d’aide ou qu’une personne près de vous est en détresse, n’hésitez pas à composer les numéros suivants:

Télé-soins 8-1-1

Ligne d’entraide CHIMO: -1-800-667-5005

Jeunesse, j’écoute: 1-800-668-6868

Vous pouvez aussi vous rendre au service d’urgence de l’hôpital le plus près.