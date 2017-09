Une élève transgenre se dresse contre l’intimidation dont elle est victime

Noémie LeBlanc a tenté de s’enlever la vie la semaine dernière. L’élève de l’école secondaire Mathieu-Martin de Dieppe ne supportait plus l’intimidation qu’elle subissait en raison son identité de genre.

Née dans un corps de garçon, Noémie s’identifie au genre féminin. L’adolescente s’appelait Patrick jusqu’à l’âge de 14 ans.

Rejet, moqueries, propos transphobes, l’élève de 11e année dit avoir vécu une année infernale à la polyvalente de Dieppe.

«Un groupe de garçons me suivait en me nommant ‘‘it’’ comme si je n’avais pas de genre. Je marchais dans les corridors puis les gens chuchotaient et riaient. Je recevais des questions pour savoir ce qu’il y a entre mes jambes.»

À la rentrée, les ennuis reprennent.

«La semaine passée, des élèves ont lancé de la boisson gazeuse sur moi. J’ai reçu beaucoup de haine et ça m’a fait de la peine», raconte l’adolescente de 16 ans.

Les incidents répétés ont poussé Noémie à faire une tentative de suicide il y a quelques jours. Depuis, sa mère Jolyne a décidé qu’elle ne retournerait plus à l’école.

«Je ne veux pas la renvoyer dans cette atmosphère», insiste la maman.

Lors de sa dixième année, un groupe d’élèves aurait diffusé une photo de l’adolescente datant d’avant sa transition.

«Ils l’ont envoyée par cellulaires à tous les élèves pour se moquer de moi et me faire de la peine, confie Noémie. J’étais assise toute seule dans le coin et tous les gens me regardaient…»

Isolement et manque de soutien

Noémie reproche au personnel éducatif de ne pas avoir réagi à la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait.

«Il n’y a pas beaucoup d’enseignants qui m’ont donné du soutien. Ils prenaient parfois le parti des intimidateurs. En notant les présences, un professeur a répété mon ancien nom. J’essayais de lui expliquer qu’il se trompait, mais il continuait. Je suis tombée en larme et j’ai quitté le cours.»

Elle dit avoir été confrontée à l’inaction des autorités scolaires.

«La direction ne prenait pas la situation au sérieux. Ils ne prenaient pas le temps de s’asseoir et de trouver une solution. À chaque fois que j’allais voir la direction, on me disait qu’il n’y avait personne, qu’il y avait une réunion ou qu’il y aurait un suivi, mais je ne recevais jamais de nouvelles.»

Sa mère Jolyne dénonce un manque de sensibilisation à la transsexualité dans les écoles. Elle estime avoir été abandonnée par le système scolaire.

«L’école est censée avoir une politique de tolérance zéro envers l’intimidation, mais ce n’est pas respecté», lance-t-elle.

«Pourquoi je dois sortir ma fille quand les intimidateurs restent dans l’école? Pourquoi est-ce qu’on attend que ma fille se soit tranché les bras avant de faire un plan?»

Le District scolaire francophone Sud souhaite qu’une rencontre soit organisée avec Noémie et ses parents pour permettre sa réintégration à l’école. Or l’adolescente n’a pas l’intention de remettre les pieds à Mathieu-Martin.

«Je suis un humain comme les autres, je devrais pouvoir aller à l’école et me sentir en sécurité, avoir une éducation comme les autres. Les parents devraient être plus ouverts et éduquer leurs enfants à propos de la différence», termine Noémie.

Le district dit s’attaquer au problème

Du côté du district scolaire, on refuse de commenter sur le cas spécifique d’une élève. La directrice des services de soutien à l’apprentissage, Marie-Josée Lagacé, explique cependant que le district n’hésite pas à s’impliquer dans les cas d’intimidation lorsque la situation l’exige.

«Dans la majorité des cas, les écoles gèrent ce qui s’y passe parce qu’elles sont bien outillées. Exceptionnellement, il arrive qu’on crée une équipe avec l’école et du personnel de soutien à l’apprentissage du district pour s’asseoir avec les parents et assurer le succès du retour à l’école.»

Mme Lagacé note que des efforts de sensibilisation à la diversité de genre ont été menés auprès du personnel et des élèves. Psychologues, directeurs d’écoles et travailleurs sociaux ont participé à des formations sur la question.

«On travaille depuis plusieurs années à créer un milieu respectueux, accueillant où les élèves se sentent bien. On a fait du chemin, mais il en reste beaucoup à faire.»

Elle ajoute que promouvoir la tolérance doit être un travail collectif. «C’est certain que lorsqu’il y a un cas comme celui-ci, il faut réagir et intervenir tout de suite, mais notre meilleure arme demeure l’éducation, dit-elle.

«L’école a un grand rôle à jouer, mais on a besoin de faire ça avec d’autres agences dans la communauté et surtout avec les parents. Si on passe le même message et qu’on valorise les mêmes choses, on aura des élèves plus accueillants envers la diversité.»