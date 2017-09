Kent-Nord: Kevin Arseneau pourrait avoir de l’opposition

La démission de Kevin Arseneau de la présidence de la SANB pour tenter sa chance à l’investiture libérale dans Kent-Nord fait réagir. Et il risque d’avoir de l’opposition. Un libéral avec une bonne feuille de route est en réflexion, a appris l’Acadie Nouvelle.

Daniel Murphy est présentement le directeur général de l’Association du logement sans but lucratif du Nouveau-Brunswick. Mais il a eu des tâches importantes au sein du Parti libéral du Nouveau-Brunswick et du gouvernement.

Il a notamment occupé le poste de directeur général par intérim du parti. Il confirme qu’il songe à se présenter.

«Il y a plusieurs personnes de ma communauté qui m’ont approché au cours des derniers mois. Je suis en train d’y réfléchir et j’en discute avec ma famille avant de prendre une décision», a indiqué M. Murphy à l’Acadie Nouvelle.

Daniel Murphy a été l’adjoint de Brian Gallant dans la circonscription de Kent en 2013.

Questionné à savoir s’il avait discuté de sa candidature avec le premier ministre, il répond «pas plus que ça».

«Dans le passé, c’est sûr que nous en avons discuté, mais pas beaucoup. Pour cette fois-ci, je suis en train de discuter avec des gens de la circonscription et avec ma famille», précise-t-il.

C’est pour «aider les gens» que M. Murphy songe à se présenter.

«Je pense qu’en allant dans une carrière en politique, ça donne la chance d’aider. Ma famille a toujours été très impliquée dans la communauté», souligne-t-il.

Le député actuel, Bertrand LeBlanc, avait annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections, qui auront lieu dans un an.

«Je ne suis pas certain que l’establishment me veut là»

De son côté, Kevin Arseneau a l’intention de rester intègre avec ses positions et de ne pas «jouer le jeu de l’image». L’homme a été critique des libéraux lors de sa présidence à la SANB.

Il pense que sa candidature risque de ne pas plaire dans les hautes officines du Parti libéral.

«Je pense que je n’ai rien à me reprocher, mais je ne suis pas certain que l’establishment me veut là. Je vais remplir mes papiers d’investiture avec une très grande prudence», dit-il.

L’ancien président de la SANB n’avait pas été approché par les libéraux pour se présenter. Il avait toutefois contacté le député actuel de Kent-Nord, Bertrand LeBlanc, pour en savoir plus sur les fonctions de députés.

«Il a été très clair, comme député sortant il ne peut pas prendre position sur les gens qui veulent lui succéder. Il m’a dit que tout le monde a le droit de se présenter», précise M. Arseneau.

Aucun membre du Parti libéral ne l’a contacté depuis son annonce publique.

Il admet que sa candidature a causé surprise et perplexité, mais il sent aussi de l’appui.

«Ce sont surtout des citoyens qui m’ont contacté. Il y en a qui m’ont dit ne pas comprendre ma décision. Beaucoup me disait ne pas comprendre, mais ils me respectent et font confiance à mon intégrité. Et d’autres m’ont offert de l’aide», précise Kevin Arseneau.

De son côté, le président de l’Association libérale de Kent-Nord indique que quelques personnes songent à briguer l’investiture.

«Comme président, j’invite tous les gens à devenir candidats. C’est bon pour le parti», souligne Arnold Vautour.

Belle bataille à suivre

La lutte à venir pour l’investiture se gagnera par la mobilisation, estime le politologue Roger Ouellette.

«Le discours que tu vas faire devant la salle ne sert à rien. Ce qui compte, c’est d’amener son monde pour qu’ils votent pour toi», explique-t-il.

«Ça va être une belle bataille à suivre», ajoute-t-il.

Concernant le cas de Kevin Arseneau, il est déjà arrivé qu’un candidat plus atypique gagne une course, précise M. Ouellette.

«Kevin Arseneau sait ce qu’il a à faire, c’est de vendre des cartes de membres pour remplir la salle», dit-il.

Le politologue ajoute que s’il est élu, Kevin Arseneau devra s’adapter.

«Il va découvrir que c’est difficile d’être un électron libre dans un parti politique au pouvoir», souligne Roger Ouellette.

La date de l’assemblée d’investiture dans Kent-Nord n’est pas encore connue.