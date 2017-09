La Maison Notre-Dame de Campbellton déménagera dans de nouveaux locaux

Le Maison Notre-Dame de Campbellton a obtenu les fonds nécessaires pour aller de l’avant avec son projet de construction d’un nouvel édifice, un projet destiné à accueillir plus convenablement les femmes victimes de violence conjugale.

Il y a beaucoup d’activité depuis quelques jours près du poste de police de Campbellton, plus précisément sur le terrain voisin qui appartient à la congrégation religieuse des Filles de Marie-de-l’Assomption. C’est qu’on s’affaire à préparer celui-ci afin qu’il accueille le tout nouveau centre de transition pour femmes victimes de violence du Restigouche, un centre déjà connu sous le nom de Maison Notre-Dame.

Le projet était dans l’air depuis un moment puisque l’établissement de Campbellton manquait d’espace pour accueillir les femmes désirant fuir une situation de violence conjugale ainsi que leurs enfants.

Ce déménagement tenait par ailleurs beaucoup à cœur au député de Campbellton-Dalhousie, Donald Arseneault.

«À mes yeux, c’est d’abord une question de sécurité. Ils ont fait un miracle avec la maison actuelle, mais lorsqu’on regarde où elle est située, ce n’est pas sécuritaire. Un ex-conjoint peut facilement rôder en ville et trouver la maison. Dorénavant, elle sera directement à côté du poste de police, ce qui augmentera l’effet de dissuasion», croit le politicien.

Responsable de la congrégation des Filles de Marie-de-l’Assomption, Sr Dolorès Bourque se réjouit également du début des travaux de la nouvelle Maison Notre-Dame. Il faut dire que c’est cette congrégation qui, dans les années 1980, a créé l’établissement.

«À l’époque, il y avait un réel besoin de venir en aide à ces femmes, car il n’y avait rien pour elles. Elles n’avaient aucun endroit où aller, on les hébergeait alors au presbytère de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton. Puis nous avons fait l’achat de la maison actuelle», explique Sr Bourque, notant que la gestion de la maison a été remise à un organisme sans but lucratif.

Cela dit, même si elles se sont distancées de la gestion, l’attachement de la congrégation envers la cause est demeuré.

«Nous avons toujours eu une représentante sur le conseil d’administration de la Maison Notre-Dame et aujourd’hui, nous sommes très contentes de participer une fois de plus à l’amélioration du sort de ces femmes en fournissant un terrain plus approprié pour l’installation d’un nouvel établissement. Ça fait partie de notre mission d’aider notre prochain, que ce soit de gens dans le besoin, des pauvres ou – comme dans le cas présent – des femmes et des enfants victimes qui fuient la violence», indique la religieuse.

Les détails physiques et monétaires du projet devraient être dévoilés sous peu en conférence de presse. On sait par contre que les gouvernements fédéral et provincial ont participé financièrement au projet, tout comme les Filles de Marie-de-l’Assomption qui, en plus d’un don monétaire, ont donné le terrain.

La Maison Notre-Dame existe à son emplacement actuel depuis 1989. Les femmes y viennent afin de fuir une situation de violence, le temps de se remettre sur pied et de trouver un appartement.