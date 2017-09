Moncton veut installer des caméras routières

Moncton considère installer des caméras de surveillance routière pour décourager les mauvais conducteurs. Certaines intersections achalandées de la municipalité sont la scène de près de 90 infractions par heure, selon une étude.

Brûler allègrement un feu rouge sans craindre de répercussions pourrait bientôt être une chose du passé dans la métropole du Sud-Est. Du moins, c’est ce que souhaitent les élus municipaux, qui préconisent l’utilisation de caméras de carrefour.

Moncton a un sérieux problème de respect de la signalisation, selon son coordinateur de transport. L’installation de ces caméras de surveillance permettrait de punir les contrevenants et de réduire le nombre d’accidents.

«C’est un outil qui est utilisé dans plusieurs autres provinces et qui démontre des résultats positifs», explique Stéphane Thibodeau.

Chaque année, les villes et villages ont accès aux données des accidents de la route qui se sont produits sur leur territoire. Bon an, mal an, il y en a entre 1000 et 1500 à Moncton. C’est beaucoup pour cette ville de quelque 72 000 citoyens, mais ce n’est là que la pointe de l’iceberg, poursuit Stéphane Thibodeau

«Ce ne sont que ceux qui sont rapportés. Il y en a beaucoup plus, et on remarque que la plupart de ces accidents surviennent à des intersections de signalisation spécifiques.»

Déterminé à aller au fonds des choses, Stéphane Thibodeau a envoyé une équipe pour surveiller une intersection occupée et pour comptabiliser le nombre d’infractions sur une période de deux heures.

À une intersection spécifique, les employés ont enregistré 170 infractions au feu rouge.

«C’est épouvantable. On avait de la difficulté à tous les compter tellement il y en avait. Il faut penser qu’une intersection du chemin Mountain peut gérer 60 000 trajets dans une seule journée, alors si on fait la moyenne, compte tenu des heures de pointe…»

Selon les calculs des employés municipaux, le ratio d’infraction par année équivaut à près de 1200 collisions, 250 blessures, 2,8 millions $ en dégâts matériels et 3 millions en coûts de soin de santé relié aux blessures.

Certains endroits problématiques ont été identifiés, notamment celles parsemant la rue Main, le boulevard Vaughan Harvey, et tout le long du chemin Mountain.

Malgré les bonnes intentions et la volonté des élus du conseil municipal d’aller de l’avant, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Ce type d’outil de surveillance n’est pas permis au Nouveau-Brunswick.

Il faudrait effectuer des modifications à la Loi sur les véhicules à moteur pour donner les constats d’infraction par poste aux conducteurs, ce qui nécessitera l’accord de l’assemblée.

«Ce sera à la province de décider. J’espère qu’ils vont donner l’occasion aux municipalités de faire respecter la loi et d’augmenter la sécurité de leurs routes.»

Une lettre signée de la main de la mairesse Dawn Arnold devrait bientôt être expédiée à Fredericton pour tenter de convaincre les élus provinciaux.

Le succès d’Edmonton

Plusieurs autres provinces permettent l’utilisation de caméras de surveillance. C’est notamment le cas de la ville d’Edmonton, en Alberta, depuis 1993. La municipalité gère aujourd’hui son propre système de contravention.

La mise en place de caméras de carrefour a permis de réduire les collisions routières aux intersections, en plus des blessures et des décès.

Selon une étude de 2016 de la University of Alberta, les collisions sévères avec blessure grave ont diminué de 20%, et les dégâts à la propriété privée, de 15%. Une diminution significative du taux collision aux intersections qui n’était pas surveillée ont également été enregistrées.

Impasse au Québec

Au Québec, les radars photo et caméras aux feux rouges sont en place depuis 2009. Le nombre de constats d’infraction est en chute libre depuis un jugement rendu en novembre dernier: la preuve présentée par les autorités dans le dossier d’une automobiliste contestant sa contravention a été jugée «inadmissible et illégale», rapporte le journal La Presse. Le gouvernement étudie la cause, mais ne s’en fait pas outre mesure: les affiches annonçant la présence d’un radar incitent les gens à réduire leur vitesse.