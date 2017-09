«Défi de l’efface»: il se brûle la peau pour avoir l’air cool

Une mère de Campbellton met en garde les parents face à un défi à la mode qui se pratique à l’école et qui est loin d’être inoffensif.

Melissa Parent est la mère d’un jeune garçon de 9 ans qui fréquente l’école primaire Lord Beaverbrook de Campbellton.

En entrevue au journal mercredi, elle a expliqué avoir remarqué des rougeurs s’apparentant à des brûlures sur les mains et les avant-bras de son jeune garçon à son retour de l’école.

«Il m’a dit qu’il était tombé sur le terrain de jeu. Je trouvais cela un peu étrange vu l’emplacement des blessures, mais ça semblait tout de même plausible alors je n’ai pas poussé mon enquête», indique-t-elle.

Deux jours plus tard, le jeune garçon est hospitalisé pour une infection sévère au foie et doit être hospitalisé. C’est là que le chat est sorti du sac.

Un de ses amis, pensant que son admission à l’hôpital est liée aux brûlures, confie aux parents que les marques étaient le résultat d’un jeu – un défi – qui avait cours entre certains élèves à l’école.

Ce défi consiste à frotter une gomme à effacer sur sa peau. Le participant qui endure le mal le plus longtemps sans pleurer l’emporte.

«J’ai confronté mon garçon et il m’a avoué que c’était bien ce qu’il avait fait», indique la mère.

Aucune preuve médicale ne relie l’hospitalisation de son garçon aux blessures engendrées par le «défi de l’efface». Toutefois, Mme Parent croit que ce défi pourrait très bien être en cause.

«La blessure était vive, au sang, et les effaces ce n’est pas quelque chose de stérile, bien au contraire. Il a peut-être contracté une bactérie lors de ce défi. Chose certaine, on ne peut nier la coïncidence. Il revient à la maison avec ces blessures et doit être hospitalisé quelques jours plus tard», pointe Mme Parent.

«Défis stupides»

Cette dernière dit être bien consciente que ce type de défi existe dans les cours d’école depuis des lustres.

«Des défis stupides, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce n’était pas intelligent à notre époque et ça ne l’est pas plus aujourd’hui. Ça rappelle toutefois qu’il faut, comme parents, être aux aguets. Dans ce cas précis, il y a un risque de transmission de bactérie important, surtout si l’efface est utilisée sur la peau de plusieurs élèves», croit-elle.

Avec sa sortie publique sur le sujet, Mme Parent désirait simplement sensibiliser les parents à l’existence de ce défi et aussi aux autres idées du genre que pourraient avoir les jeunes.

«On ne sait jamais tout ce que font nos enfants. Ils expérimentent pleins de choses, font comme les autres pour avoir l’air cool. Dans ce cas-ci, ça demeure dangereux puisqu’il y a risque de blessures. Il faut être vigilant», souligne-t-elle.

Selon elle, le district scolaire concernée (le District scolaire anglophone Nord) a été mis au fait de l’existence du défi et aurait rencontré les jeunes élèves à ce sujet.