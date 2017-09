Lutter contre une maladie rare à 20 ans

Il y a un an, la vie de Véronique Leblanc de Campbellton prenait une direction inattendue. Au moment où la jeune femme de 20 ans entamait ses études en Soins infirmiers, elle apprenait qu’elle souffre d’une rare forme de tumeur.

C’est entre deux clients au Café Europa – son employeur – que Véronique s’accorde quelques instants pour raconter l’enfer qu’elle a traversé au cours des 12 derniers mois. Mais elle le fait avec enthousiasme et en souriant, une marque de commerce chez cette jeune. Et c’est en quelque sorte de cette façon qu’elle a mené du début son combat contre la maladie.

Et cette maladie, qu’elle est telle? Encore aujourd’hui, les médecins ne s’entendent pas sur ce point. Pendant plusieurs mois, Véronique croyait avoir affaire à un ostéosarcome, une forme rare de cancer qui se serait développé dans la partie inférieure droite de sa mâchoire.

«On ne sait pas trop ce à quoi nous avons eu affaire. Les spécialistes me disent que mon cas est unique en son genre, qu’ils n’ont jamais vu cela auparavant», explique la jeune femme.

Le tout a commencé avec une visite chez le dentiste après l’apparition soudaine d’une bosse sous une dent. «Le dentiste n’avait jamais vu cela. La journée même, il transférait mon cas à un chirurgien maxillo-facial. Ce dernier a enlevé la bosse, mais une semaine plus tard elle était revenue à la même taille qu’au départ», se remémore-t-elle.

En fait, la masse a continué de prendre l’ampleur et la pression exercée a même causé la perte de quelques dents. Pour les premiers mois, le verdict semble pencher vers un cancer. Une nouvelle dure à digérer, surtout qu’une pénible chirurgie s’impose d’urgence. «On m’expliquait en quoi consistait l’opération, et ça faisait peur. En même temps, je n’avais pas d’autre choix que d’accepter, car c’est de ma vie qu’il était question», raconte-t-elle.

La chirurgie proposée était loin d’être une partie de plaisir. Au départ, les médecins songeaient à remplacer une partie de l’os de sa mâchoire par celui de son tibia. Mais bonne nouvelle, au cours de l’opération, ils se sont aperçus qu’une couche de l’os de la mâchoire était toujours saine, donc aucune nécessité d’aller piger dans la jambe. «J’étais vraiment contente, car on m’avait expliqué que si on procédait de la sorte, j’aurais une période de convalescence de plusieurs mois où je devrais me déplacer à l’aide d’une marchette. Je risquais aussi de perdre des fonctions et de la force dans ma jambe, ce qui me faisait peur puisque je suis vraiment active», dit-elle.

La masse est finalement retirée et un prélèvement envoyé aux fins d’analyse. Moncton… Halifax… Toronto… Personne ne s’entend sur le diagnostic. Un hôpital spécialisé de Boston conclut de son côté que la multiplication des cellules suit le parcours d’un cancer, sans toutefois être maligne. Ce faisant, aucun traitement secondaire (chimiothérapie ou radiothérapie) ne semble nécessaire.

Quelques mois plus tard, la jeune femme semble tirer d’affaire. Ses derniers tests ne montrent en effet aucun signe d’un retour de la maladie. Mais derrière la joie de cette bonne nouvelle se cache néanmoins toujours la crainte de la voir réapparaître.

«Pour l’instant tout est beau, mais je continue d’être suivi de près. Physiquement, toute cette histoire et l’opération m’ont complètement épuisée. Et il y a toujours cette petite crainte qui reste dans la tête et à laquelle tu ne veux pas penser, soit que la maladie n’est peut-être pas complètement partie, qu’elle peut revenir, que ce soit demain, dans cinq ans ou dans dix ans. Et c’est d’autant plus inquiétant qu’on ne connaît pas bien ce que j’ai eu», dit-elle.

Âgée aujourd’hui de 21, elle cumule deux emplois en attendant de pouvoir retourner à ses études universitaires en janvier. Car loin de la décourager, sa mésaventure l’a plutôt conforté dans son choix de poursuivre sa route dans le domaine de la santé, elle qui désire devenir infirmière. «J’ai vu ce que c’était de l’intérieur, et je veux le faire encore plus qu’avant. J’ai tellement bien été traitée que je veux être en mesure de devenir cette source de réconfort pour les patients», indique-t-elle, notant qu’elle aurait bien aimé recommencer en septembre, mais que ses médecins ont insisté pour qu’elle prenne son temps afin de bien récupérer.

Chose certaine, l’expérience de la maladie lui a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective face à la vie, insuffler un certain sentiment d’urgence. «Ça a changé ma façon de voir les choses, c’est certain. À 20 ans, on pense qu’on a la vie devant nous, mais quand cela nous arrive, on voit qu’on tient à bien peu de chose, que tout peut arriver. J’ai donc décidé de vivre au maximum, vivre dans le moment présent et vaincre certaines de mes peurs comme celle des hauteurs lorsque j’ai sauté en parachute cet été», explique-t-elle.

Les médecins marcheront pour la lutte contre le cancer

Après avoir marché pour sensibiliser la population envers le tabagisme, le diabète, la santé mentale et la santé des femmes enceintes, les médecins du Restigouche s’attaquent cette fois à l’une des maladies les plus craintes des temps modernes: le cancer.

La Marche des médecins du Restigouche se déroulera le samedi 7 octobre prochain. L’événement, qui en est cette année à sa cinquième édition, vise non seulement à sensibiliser la population à un enjeu spécifique lié au domaine de la de santé, mais aussi à recueillir des fonds pour l’achat d’équipements ou l’implantation de programme. L’an passé, plus de 21 000$ ont ainsi été amassés. L’objectif de cette année est d’atteindre les 30 000 $. Cette somme qui servira à l’achat d’un système de radiographie pour prélèvement, pièce d’équipement destinée au département de visualisation diagnostique de l’Hôpital Régional de Campbellton. Le montant amassé lors de la marche sera ajouté aux 47 000$ recueillis lors du concert «Chante la vie» tenu au mois de mai dernier. Les dons du public sont acceptés.

À noter que la marche sera co-présidée par la Dre Adama-Rabi Youla et M. Gaëtan Cormier.

Le départ aura lieu à 10h. Le parcours de 5 km débutera et se terminera à l’Hôpital Régional de Campbellton.

Le cancer au NB en bref

En 2017, on s’attend à ce que les cancers les plus diagnostiqués chez les soient ceux du poumon (420), colorectal (380) et de la prostate (370) .

Chez les femmes, le cancer du sein est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué. On prévoit en déceler 580 au cours de l’année. Les cancers du poumon (290) et colorectaux (270) suivent. – Source Société du cancer du NB.